Autorka "To nie jest OK" zekranizuje powieść Stephena Kinga

Studio Village Roadshow nabyło prawa do ekranizacji psychologicznego horroru Stephena Kinga "The Girl Who Loved Tom Gordon". Scenariusz napisze współautorka serialu " To nie jest OK ", Christy Hall Bohaterką wydanej w Polsce pod tytułem "Dziewczyna, która kochała Toma Gordona" książki jest 12-letnia Trisha. Podczas wycieczki z mamą i bratem zbacza ona z trasy i gubi się w lesie. Dziewczynka stara się nie wpadać w panikę i myśleć racjonalnie. Niestety, każdy kolejny krok oddala ją od cywilizacji. Tylko dzięki walkmanowi i słuchaniu transmisji z rozgrywek baseballowych zachowuje jakikolwiek kontakt ze światem. A drużyna Red Soxów właśnie rozgrywa ważny mecz, którego losy zależą od ulubionego zawodnika Trishy, Toma Gordona.Jednym z producentów filmu jest Roy Lee ).