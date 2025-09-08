We wrześniu 2025 roku odbędzie się kolejna edycja Avant Art Film – jednego z najciekawszych w Polsce przeglądów filmów dokumentalnych poświęconych muzyce. W dniach 5–7 września wydarzenie zagości we Wrocławiu, w Kinie Nowe Horyzonty, a równolegle także w Legnicy (Kino Piast), Jeleniej Górze (Kino Lot) i Wałbrzychu (Kino Apollo). Następnie, w dniach 16–21 września, festiwal zawita do Warszawy, do U–jazdowski Kino w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. We wrześniu projekcje odbędą się także w Lublinie – w kultowym Kinie Bajka, jedynym niezależnym kinie studyjnym w mieście, które od lat przyciąga miłośników ambitnego kina.
Avant Art Film to nie tylko pokaz filmów – to przede wszystkim spotkanie z muzyką w jej najbardziej autentycznej, bezkompromisowej i inspirującej odsłonie. Program tegorocznej edycji obejmuje poruszające portrety legend sceny punkowej, alternatywnej i progresywnej, a także intymne opowieści o artystach, którzy na zawsze zmienili oblicze muzyki i kultury.
Na ekranie zobaczymy między innymi polską premierę i pierwszy pokaz na dużym ekranie filmu "In the Court of the Crimson King: King Crimson at 50" w reżyserii Toby’ego Amiesa
– pełen absurdu, melancholii i hipnotyzującej energii obraz jednego z najważniejszych zespołów progresywnego rocka. Nie zabraknie też mocnego głosu buntu w dokumencie "Crass: The Sound of Free Speech" Brandona Spiveya, opowiadającym o anarcho-punkowej legendzie, której twórczość była czymś znacznie więcej niż muzyką – była manifestem wolności i sprzeciwu wobec systemu. Po warszawskim pokazie filmu widzowie będą mieli okazję spotkać się z reżyserem.
W programie znajdzie się również intymny portret Genesis P-Orridge
– artystki, performerki i pionierki industrialu – w filmie "S/He Is Still Her/e
" Davida Charlesa Rodriguesa
. Z kolei Toby L.
uchwycił energię i emocje związane z powrotem legendy britpopu w dokumencie "Blur: To the End
". Dopełnieniem programu są średniometrażowe filmy Marka Kidela
: "Boy Next Door", przedstawiający pełną sprzeczności osobowość Boy George’a
, oraz "Naked and Famous", skupiający się na niezwykle osobistej historii Tricky’ego
– jednej z najbardziej enigmatycznych postaci trip-hopu. Całość uzupełnia dynamiczny i pełen społecznej energii dokument Rubiki Shah
"White Riot
", opowiadający o ruchu Rock Against Racism i sile muzyki jako narzędzia społecznej zmiany.
Mieszkańcy Lublina będą mogli uczestniczyć w Avant Art Film w dniach 23–25 września w Kinie Bajka, gdzie projekcje zostaną zrealizowane w ramach projektu Avant Art Talks. To wyjątkowa odsłona przeglądu, w której – obok programu filmowego – zaplanowano także spotkanie z twórcami. Gośćmi wydarzenia będą m.in. Dominik Strycharski, Piotr Pawlak i Janek Moss. Dzięki temu Avant Art w Lublinie stanie się nie tylko okazją do obejrzenia znakomitych dokumentów muzycznych, lecz także przestrzenią rozmowy o sztuce, muzyce i niezależnej twórczości.
Przegląd Avant Art Film 2025 odbywa się dzięki wsparciu British Council w ramach UK/Poland Season 2025. To wydarzenie, które łączy muzykę, kino i sztukę w jedną, niepowtarzalną całość – prawdziwa uczta dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć i usłyszeć, jak kultura niezależna zmienia świat.