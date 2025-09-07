Netflix będzie miał hit? Pierwsze opinie o "Na noże 3"

"Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«" zadebiutował wczoraj na trwającym właśnie festiwalu w Toronto. Poznaliśmy pierwsze opinie krytyków.
i producentów z Netflksa. Damon Wise z Deadline uspokaja fanów, którzy mogą obawiać się, że zmiana konwencji negatywnie wpłynie na jakość filmu. Jego zdaniem grany przez Daniela Craiga
Benoit Blanc i nowa, gwiazdorska obsada, zapewniają świetną zabawę: Nie bójcie się, że cała rozrywka została wyssana, jest wręcz przeciwnie. Jak zauważa jeden z bohaterów: "Dzieje się tu coś w stylu Scooby'ego-Doo". I wiecie co? Cholera, rzeczywiście tak jest.
Kate Erbland z IndieWire pisze: To działa i nie jest wielką tajemnicą dlaczego tak jest – Johnson za swoją formę i format i świetnie sobie z nimi radzi, bawiąc się tonem i przesłaniem, ale nigdy nie tracąc z oczu tego, dlaczego te historie są tak niesamowicie wciągające.
Josh O'Connor i Daniel Craig w filmie "Żywy czy martwy"
Chase Hutchinson z The Wrap chwali występ Josha O'Connora
: Debiutujący w serii aktor nie tylko daje znakomity popis komediowego talentu. Znany z "Challengers" i "Pięknego kraju" aktor wnosi też do filmu autentyczną grację (…). To jak dotąd najbardziej dopasowany kryminał Johnsona, ale też jego najbardziej emocjonalny film.
Zanim "Żywy czy martwy
" trafi na Netflix, będzie wyświetlany w kinach w ramach ograniczonej dystrybucji (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ
). W październiku odbędą się jego pokazy podczas festiwalu w Londynie.
