"Obecność 4" z rekordowym otwarciem w polskich kinach!

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" zarobiła w miniony weekend aż 187 milionów dolarów na całym świecie. Niemały wkład w tę kwotę miała Polska - film Michaela Chavesa zanotował u nas rekordowe otwarcie.
"Obecność 4" hitem polskich kin
Jak dowiedzieliśmy się od firmy dystrybucyjnej Warner Bros. Polska, od piątku do niedzieli "Obecność 4
" obejrzało w naszym kraju 343 302 widzów
, co przełożyło się na przychód w wysokości ponad 9 milionów złotych.
To najwyższy wynik otwarcia horroru w historii rodzimego box office'u, a także drugi najlepszy debiut w tym roku (po "Minecraft: Film
").
W "Ostatnim namaszczeniu
" Vera Farmiga
i Patrick Wilson
powracają w rolach autentycznych badaczy zjawisk paranormalnych – Eda i Lorraine Warrenów. Tym razem bohaterowie muszą stawić czoła demonowi, który zagnieździł się w domu pewnej rodziny z Pensylwanii. Warrenowie nie zdają sobie jednak sprawy, że stawka pojedynku z siłą nieczystą będzie znacznie wyższa niż zazwyczaj.
Poza Farmigą i Wilsonem w obsadzie filmu znaleźli się również m.in. Mia Tomlinson
, Ben Hardy
, Steve Coulter
i Rebecca Calder
. Scenariusz napisał znany z "Obecności 2
" i "Obecności 3
" David Leslie Johnson-McGoldrick
. Reżyseruje Michael Chaves
, którego fani franczyzy z pewnością pamiętają z poprzedniej odsłony cyklu, noszącej tytuł "Na rozkaz diabła
", oraz zaliczanych do uniwersum "Obecności
" filmów "Topielisko: Klątwa La Llorony
" i "Zakonnica 2
". Wśród producentów znajdują się James Wan
i Peter Safran
.
Choć zgodnie z tytułem "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
" ma kończyć serię "Obecność
", film nie będzie pożegnaniem się ze światem wykreowanym przez Jamesa Wana
. New Line Cinema chce zmienić "Obecność
" w uniwersum na wzór MCU. Tak przynajmniej wynika ze słów Richarda Brennera, dyrektora handlowego studia. W rozmowie z The Hollywood Reporter zapowiedział on, że "Ostatnie namaszczenie
" to właściwie dopiero początek – zakończenie pierwszej fazy. Brenner chwalił się, że aktualne efekty pracy nad filmem już przechodzą ich najśmielsze oczekiwania.
Przypomnijmy, że filmy z uniwersum "Obecności" zarobiły do tej pory w sumie 2,4 mld dolarów przy łącznym budżecie w wysokości 263 milionów.
"Obecność 4" - zwiastun