"Obecność 4" z rekordowym otwarciem w polskich kinach!

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" zarobiła w miniony weekend aż 187 milionów dolarów na całym świecie. Niemały wkład w tę kwotę miała Polska - film Michaela Chavesa zanotował u nas rekordowe otwarcie.  

Jak dowiedzieliśmy się od firmy dystrybucyjnej Warner Bros. Polska, od piątku do niedzieli "Obecność 4" obejrzało w naszym kraju 343 302 widzów, co przełożyło się na przychód w wysokości ponad 9 milionów złotych. To najwyższy wynik otwarcia horroru w historii rodzimego box office'u, a także drugi najlepszy debiut w tym roku (po "Minecraft: Film"). 

W "Ostatnim namaszczeniuVera Farmiga i Patrick Wilson powracają w rolach autentycznych badaczy zjawisk paranormalnych – Eda i Lorraine Warrenów. Tym razem bohaterowie muszą stawić czoła demonowi, który zagnieździł się w domu pewnej rodziny z Pensylwanii. Warrenowie nie zdają sobie jednak sprawy, że stawka pojedynku z siłą nieczystą będzie znacznie wyższa niż zazwyczaj.

Poza Farmigą i Wilsonem w obsadzie filmu znaleźli się również m.in. Mia Tomlinson, Ben Hardy, Steve Coulter i Rebecca Calder. Scenariusz napisał znany z "Obecności 2" i "Obecności 3" David Leslie Johnson-McGoldrick. Reżyseruje Michael Chaves, którego fani franczyzy z pewnością pamiętają z poprzedniej odsłony cyklu, noszącej tytuł "Na rozkaz diabła", oraz zaliczanych do uniwersum "Obecności" filmów "Topielisko: Klątwa La Llorony" i "Zakonnica 2". Wśród producentów znajdują się James Wan i Peter Safran.  


Choć zgodnie z tytułem "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" ma kończyć serię "Obecność", film nie będzie pożegnaniem się ze światem wykreowanym przez Jamesa Wana. New Line Cinema chce zmienić "Obecność" w uniwersum na wzór MCU. Tak przynajmniej wynika ze słów Richarda Brennera, dyrektora handlowego studia. W rozmowie z The Hollywood Reporter zapowiedział on, że "Ostatnie namaszczenie" to właściwie dopiero początek – zakończenie pierwszej fazy. Brenner chwalił się, że aktualne efekty pracy nad filmem już przechodzą ich najśmielsze oczekiwania.

Przypomnijmy, że filmy z uniwersum "Obecności" zarobiły do tej pory w sumie 2,4 mld dolarów przy łącznym budżecie w wysokości 263 milionów.

"Obecność 4" - zwiastun




