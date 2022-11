Szaleństwa ciąg dalszy! Szykuje się sequel "RRR"

Orgiastyczne kino przygody i akcji. "RRR" podbija świat

"Bahubali: Finał"



Szalona akcja = fragment filmu "RRR"

Jednym z największych filmowych przebojów tego roku okazał się bez wątpienia wyprodukowany w Indiach w języku telugu " RRR ". Na jego punkcie po prostu oszaleli internauci z Zachodu. Dla nich poniższa wiadomość będzie najlepszą rzeczą, jaką usłyszeli od wielu miesięcy. Otóż jest spora szansa na to, że " RRR " doczeka się kontynuacji.Punktem wyjścia dla fabuły filmu były biografie dwójki bojowników o niepodległości Indii Komarama Bheema i Alluriego Sitaramy Raju. " RRR " jednak z prawdą historyczną nie ma nic wspólnego. To widowisko superbohaterskie, w którym dwójka protagonistów dokonuje niezwykłych czynów walcząc o sprawiedliwość i wolność swoich ludzi. RRR " jest obecnie czwartym największym kasowym przebojem w historii wszystkich indyjskich kinematografii. Wśród tollywoodzkich produkcji jest numerem dwa mając na swoim koncie co najmniej 175 milionów dolarów. Za jego reżyserię odpowiada S. S. Rajamouli , który samodzielnie wyprowadził kino w języku telugu na światowe salony. Przed " RRR " nakręcił bowiem dylogię " Baahubali ", której druga część przez chwilę była największym kasowym indyjskim hitem wszech czasów, a obecnie jest numerem dwa z wynikiem 265 mln dolarów. Rajamouli uczestniczył ostatnio w specjalnym pokazie " RRR " w Chicago. Na spotkaniu z widzami potwierdził, że jest szansa na sequel. Reżyser ujawnił, że nad fabułą kontynuacji pracuje właśnie V. Vijayendra Prasad . To ojciec Rajamouliego , który pomaga mu w pisaniu historii do wszystkich jego filmów.Projekt jest jednak na razie w bardzo wstępnej fazie rozwoju, więc nie należy się spodziewać, że "RRR 2" powstanie w najbliższym czasie. Na razie wszystko wskazuje na to, że jego kolejnym projektem będzie przygodowe widowisko, w którym główną rolę zagra Mahesh Babu . Ma to być indyjski miks Jamesa Bonda Indiany Jonesa , którego akcja będzie rozgrywać się w różnych zakątkach świata.