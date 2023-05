TOP 5: Ray Stevenson nie żyje. Oto jego najlepsze role

Nie od dziś wiadomo, że nie byłoby bohaterów, gdyby nie potężni złoczyńcy. Tylko na ich tle mogą zabłysnąć swoim heroizmem. Ray Stevenson w genialnym widowisku " RRR " dał widzom tak koszmarnego bossa, że bohaterowie walk o niepodległości Indii mieli sporo okazji do wykazania się. Jako Scott Buxton Stevenson jest ucieleśnieniem wszystkiego, co najgorsze w brytyjskim imperializmie. Ludzkie życie niewiele dla niego znaczy. Jego wykład na temat tego, ile kosztuje brytyjski pocisk karabinowy, to jeden z kluczowych momentów " RRR ". Film ten to jednak przede wszystkim oszałamiające widowisko pełne akcji. I Stevenson ma w nim swój udział. Scena pościgu za zbiegami, w której nawet wywrotka samochodu nie jest w stanie powstrzymać Scotta Buxtona przed oddaniem strzału, to jeden z tych momentów, które na zawsze pozostaną w pamięci.