BIULETYN: "Babylon Berlin", "Pewnej zimowej nocy", "Wszystkie jasne miejsca"

Będzie trzeci sezon serialu. W przygotowaniu jest scenariusz dziesięciu odcinków. Punktem wyjścia dla fabuły będzie drugi tym cyklu Volkera Kutschera o przygodach komisarza Gereona Ratha. [za: Deadline] Will Tudor zagra u boku Poppy Lee Friar w filmie opowiadającym historię słynnej pary łyżwiarzy figurowych Jayne Torvill i Christophera Deana. [za: Deadline]Hat Trick Productions ogłasza plan realizacji serialu pod tytułem. Będzie to ekranizacja książki Simona Sebaga Montefiore'a wydanej w Polsce pod tytułem. Jej fabuła oparta jest na prawdziwej historii. Jest czerwiec 1945 roku. Kiedy Moskwa świętuje zwycięstwo nad Niemcami, na Moście Kamiennym, w pobliżu Kremla dwoje nastolatków ginie od kul wystrzelonych z pistoletu. Byli dziećmi wysokich sowieckich dygnitarzy, uczniami najbardziej elitarnej szkoły w stolicy. Koledzy ofiar są aresztowani, rusza śledztwo kierowane przez samego Stalina, które ujawnia starannie skrywane tajemnice ich rodziców i innych osób z kremlowskich elit władzy. [za: Deadline] Cameron Boyce zagra główną rolę w niezależnym filmie. Wcieli się Cala, nastolatka, który w wyniku niepokojącego incydentu okazuje się być osobą nie biorącą jeńców. Za kamerą stanie William Coakley. [za: Deadline] Jermaine Fowler dołączyli do obsady. Jest to historia mężczyzny, który ma w życiu wszystko, ale nie jest szczęśliwy. Marzy bowiem o byciu komikiem. Pewnego dnia otrzymuje propozycję występów wraz ze swoim komediowym idolem. Film opowiada o weekendzie, podczas którego mężczyzna ocenia swoje dotychczasowego życie i zastanawia się, jaką powinien podjąć decyzję. [za: Deadline] Spencer Folmar szykuje film. Będzie to opowieść o mieszkańcach fikcyjnego miasteczka, którzy rozpoczynają desperacką walkę z plagą narkomanii. [za: The Hollywood Reporter] Justice Smith zagra u boku Elle Fanning w filmie. Na reżysera został wybrany Brett Haley . Obraz jest ekranizacją powieści Jennifer Niven wydanej w Polsce pod tytułem. Jest to historia Theodore'a Fincha i Violet Markey. Theodore jest zafascynowany śmiercią. Codziennie rozmyśla nad sposobami, w jakie mógłby pozbawić się życia, a jednocześnie nieustannie szuka czegoś, co pozwoliłoby mu pozostać na tym świecie. Violet żyje przyszłością i odlicza dni do zakończenia szkoły. Marzy o ucieczce od małego miasteczka w Indianie i niemijającej rozpaczy po śmierci siostry. Kiedy spotykają się na szczycie szkolnej wieży – sześć pięter nad ziemią – nie do końca wiadomo, kto komu ratuje życie. A gdy ta zaskakująca para zaczyna pracować razem nad projektem geograficznym, by odkryć "cuda" Indiany, ruszają – jak to określa Finch – tam, gdzie poprowadzi ich droga: w miejsca maleńkie, dziwaczne, piękne, brzydkie i zaskakujące. Zupełnie jak życie. [za: Deadline] Queen Latifah są producentkami. Fabuła inspirowana jest prawdziwą historią, którą sto lat temu żyła cała Ameryka - sprawy rozwodowej pochodzącego z uprzywilejowanej rodziny mężczyzny i jego mieszanej rasowo żony z klasy robotniczej. [za: Deadline] Zoey Deutch zagra główną rolę i wyprodukuje film. Jest to historia kobiety, która wszelkimi sposobami stara się wyrwać z Buffalo. Kiedy jej najnowszy plan sprawia, że wpada w długi, dochodzi do wniosku, że jej jedynym rozwiązanie jest zostać windykatorem. Wkrótce zachodzi za skórę lokalnemu królowi windykatorów. [za: Deadline] Elisabeth Shue zagra jedną z głównych ról w serialu stacji TNT. Będzie to historia byłej królowej piękności, teraz pracownicy ratusza. Kiedy w tajemniczym wypadku ginie jej mąż, kobieta odkrywa, że jej rodzina jest na skraju finansowej ruiny. Nie poddaje się i stara się uratować rodzinę. W tym celu zaczyna fałszować księgi rachunkowe urzędu miejskiego oraz próbie zostać królową sprzedaży bezpośredniej kosmetyków. [za: Deadline] Kelly Macdonald zagra główną rolę w thrillerze BBC One i Netfliksa. Wcieli się w policjantkę, specjalistkę od badania miejsc zbrodni, która zaprzyjaźnia się z japońskim detektywem szukającym brata zaplątanego w sprawy yakuzy. [za: Deadline] Sonya Walger dołączyły do obsady kryminału. Bohaterem filmu jest detektyw, który po samobójstwie żony zaczyna podejrzewać, że kobieta została zamordowana. Odkrywa, że jego ukochana mogła paść ofiarą duetu seryjnych morderców, ojca i syna. Rusza więc ich tropem, by zapobiec kolejnym zbrodniom. [za: Deadline]