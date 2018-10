BIULETYN: "Titans" na Netfliksie

Netflix pochwalił się, że będzie pokazywałna swojej platformie poza granicami USA. W Stanach Zjednoczonych serial zadebiutuje na nowej platformie - DC Universe. [za: Deadline] Allan Ungar wyreżyseruje dla Voltage Pictures film, którego jest też scenarzystą. Jest to historia byłego komandosa, który przybywa na ślub córki. Zamiast radości jest tragedia. Córka zostaje zastrzelona w hotelowym holu, a główny bohater jest tego świadkiem. Kiedy policja okazuje się bezradna i nie potrafi schwytać sprawców, postanawia na własną rękę ich wytropić. [za: Deadline]Nie ma zaskoczenia. Stacja FX oficjalnie ogłosiła, że będzie drugi sezon serialu. [za: Deadline] Stan Chervin napisze scenariusz filmu biograficznego, którego bohaterem będzie komik George Carlin . [za: Deadline] Sharon Lawrence dołączyli do obsady niezależnej czarnej komedii. Jest to historia śmiertelnie chorej staruszki, która chce odejść na własnych warunkach oraz autodestrukcyjnej narkomanki, która w zamian za próbkę jej moczu godzi się ją zabić. [za: Deadline]Rapper Meek Mill dołączył do obsady filmu. Będzie to fabularna wersja dokumentu pod tym samym tytułem. Film będzie opowiadał o młodym chłopaku, który chce dołączyć do lokalnego gangu twardych motocyklistów. Po drodze odkryje, że za dokonywane wybory czasem trzeba słono zapłacić. [za: Deadline]W sieci pojawił się plakat drugiego sezonu serialu. [za: Coming Soon] Hugh Jackman otrzyma nagrodę im. Kirka Douglasa przyznawaną przez organizatorów Festiwalu Filmowego w Santa Barbara za całokształt dokonań artystycznych. [za: Deadline]Krótkometrażówka "Construct" Kevina Margo zostanie przerobiona na film pełnometrażowy. Za projekt odpowiadają producenci "La La Land" i "Midnight Special". [za: Deadline] Scott Haze dołączyli do obsady horroru. Jest to opowieść o nauczycielce ze szkoły podstawowej, która próbuje pomóc wyobcowanemu chłopcu. Wkrótce okazuje się, że dziecko skrywa mroczną tajemnicę, a jej odkrycie ściąga na bohaterów złowrogą siłę. [za: Deadline]Nie żyje legenda francuskiej muzyki Charles Aznavour . Miał na swoim koncie również role filmowe (). [za: Deadline]