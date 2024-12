Ryan Reynolds i Hugh Jackman będą mieli hit na miarę "Deadpoola & Wolverine'a"?

Getty Images © Eric Charbonneau

Szczegóły fabuły " Boy Band " trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że bohaterami będą dawni członkowie zespołu muzycznego, którzy po latach, jako mężczyźni w średnim wieku, postanawiają reaktywować karierę. Pierwszą wersję scenariusza napisał Jesse Andrews (" Earl, ja i umierająca dziewczyna "). Aktualnie pracuje nad nim Ryan Reynolds . Aktor zapowiedział, że chce, aby była to produkcja o skromnym budżecie. Data premiery nie jest jeszcze znana.W rozmowie z The Hollywood Reporter Reynolds mówił o produkcji tak:Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Deadpool & Wolverine ": Deadpool & Wolverine " to jeden z największych kinowych hitów tego roku. Widowisko, które zadebiutowało w kinach pod koniec lipca, zarobiło ponad 1,3 miliarda dolarów. Przypominamy zwiastun: Wade Wilson zmaga się z kryzysem wieku średniego. Zawiesił superbohaterską karierę i podjął pracę sprzedawcy używanych samochodów. Gdy świat staje w obliczu niebezpieczeństwa, wraca do gry, by ratować tych, których kocha. Nawet jeśli oznacza to współpracę z Wolverine'em