BIULETYN: "Ty", "Pod powierzchnią", "Jane the Virgin"

Stacja Lifetime zrezygnowała z produkcji drugiego sezonu serialu. Będzie on jednak kontynuowany. Projekt przejął Netflix. [za: The Hollywood Reporter]TVN zleca produkcję drugiego sezonu serialu. Będzie on liczył najprawdopodobniej 7-8 odcinków. [za: Wirtualne Media] Dylan O'Brien użyczy głosu tytułowemu bohaterowi widowiska. [za: Deadline] Jacob Tremblay dołączyli do obsady serialu. [za: The Hollywood Reporter]National Geography zleca produkcję 10-odcinkowego serialu. Będzie to ekranizacja książki Annie Proulx wydanej w Polsce pod tytułem. Pod koniec XVII wieku dwóch młodych mężczyzn bez grosza przy duszy, René Sel and Charles Duquet, przybywa do Nowej Francji. Wiążą się z feudałem i w zamian za ziemię trudnią się drwalnictwem. René nie jest w stanie rozliczyć się z właścicielem lasu. Zostaje zmuszony do poślubienia kobiety plemienia Mikmaw. Jego potomkowie żyją pomiędzy dwiema wrogimi kulturami. Charles, przebiegły i bezlitosny, ucieka przed panem feudalnym, zaczyna handlować futrami, a następnie wznawia przedsiębiorstwo drzewne. [za: Deadline]Starz zleca realizację ośmiu odcinków pierwszego sezonu serialu. Będzie to ekranizacja dwóch tomów cyklu kryminałów Tary French wydanych w Polsce jako. [za: The Hollywood Reporter]Stacja CW zamawia spin-off. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. [za: The Hollywood Reporter] John Niven przygotuje na potrzeby telewizji scenariusz na podstawie swojej własnej książki. Będzie to opowieść o prywatnych i zawodowych perypetiach Kennedy'ego Marra, irlandzkiego pisarza mieszkającego w Los Angeles. [za: Variety] Isabelle Fuhrman zagra główną rolę w serialu. Projekt inspirowany jest filmem, a Fuhrman zagra Mirę, będącą serialową wersją postaci granej przez Hailee Steinfeld . [za: The Hollywood Reporter] Laura Dern zagrają w limitowanym serialu. Fabuła inspirowana będzie prawdziwymi wydarzeniami - zamieszkami, do których doszło w dwóch miasteczka w stanie Arkansas w 1983 roku, kiedy to w Wigilię klienci desperacko próbowali zdobyć lalki Cabbage Patch Dolls. [za: The Hollywood Reporter]