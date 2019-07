BIULETYN: Będzie 2. sezon "The Society"

Netflix zamawia drugi sezon serialu. Jego premiera planowana jest na przyszły rok. [za: The Hollywood Reporter]Aaron Berg przygotuje scenariusz widowiska. Będzie to ekranizacja pierwszego tomu cyklu powieściowego Dereka S. Jancisina. Seria opowiada o przygodach nowojorskiej archeolożki Niny Wilde i jej ochroniarza Eddiego Chase'a, byłego oficera brytyjskich sił specjalnych. [za: Deadline] Matthew Heineman wyreżyseruje film inspirowany ubiegłorocznym pożarem w Kalifornii, który doprowadził do zniszczenia miasteczka Paradise. Fabułą skupi się na postaci Heather Roebuck, która urodziła przez cesarskie cięcie dziecko na krótko przed tym, jak szpitalowi zagroziła pożoga. Rozdzielona z narzeczonym, unieruchomiona po zabiegu, musiała liczyć na pomoc ratowników medycznych. Swoje doświadczenia transmitowała na Facebooku. [za: The Hollywood Reporter] Heather Graham zagra w filmie, którego gwiazdą jest Aaron Eckhart . Będzie to historia Arthura Bretnika, niestabilnego psychicznie prywatnego detektywa, który prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci w małym miasteczku Wander. Mężczyzna zaczyna podejrzewać, że zbrodnia ma związek ze spiskiem, który doprowadził do śmierci jego córki. [za: Deadline] Dusan Brown zagra u boku Violi Davis Chadwicka Bosemana w netfliksowej produkcji. Będzie to opowieść o "Królowej bluesa", Ma Rainey. Poznajemy ją w 1927 roku, gdy nagrywa w Chicago album. Powoli narastają napięcia pomiędzy bohaterką, jej agentem, producentami muzycznymi oraz kolegami z zespołu. [za: Variety]