BIULETYN: Będzie animowana "Rodzina Addamsów 2"

MGM jest zadowolone z sukcesu, jakimokazała się w Stanach i już zapowiedziała, że powstanie kontynuacja.trafi do kin w październiku 2021 roku. [za: Deadline] Laura Dern wyprodukują dla HBO Max serial. Będzie to ekranizacja powieści Claire Lombardo o skomplikowanych życiach czterech sióstr, które próbują wyjść z cienia idylli, jaką było małżeństwo ich rodziców. Sprawy dodatkowo komplikują się, kiedy pojawia się syn jednej z nich, który 15 lat wcześniej został oddany do adopcji. [za: The Hollywood Reporter] Joey King będzie jedną z gwiazd serialu. Będzie to ekranizacja powieści Jodi Picoult wydanej w Polsce pod tytułem. W klinice dla kobiet, oferującej pomoc wszystkim potrzebującym, praca wre jak każdego innego dnia. Gdy do środka wpada zdesperowany mężczyzna, otwiera ogień i bierze zakładników, dochodzi do tragedii. Na miejsce przybywa Hugh McElroy, policyjny negocjator. Zabezpiecza teren i przygotowuje się do rozmowy ze sprawcą. Wystarczy jednak krótki esemes, by ziemia usunęła mu się spod nóg. Wśród zakładników jest Wren, jego piętnastoletnia córka, która przyjechała tu bez jego wiedzy i w sobie tylko znanym celu. Na szczęście Wren w tej trudnej sytuacji otaczają wspaniali ludzie. Pielęgniarka, która mimo paraliżującego strachu ratuje życie ciężko rannej kobiecie. Lekarz, który wykonuje swoją pracę w imię wiary. Młoda kobieta, która przyjechała usunąć ciążę. A nawet obrończyni życia udająca pacjentkę, która podstępem weszła do ośrodka. Im wszystkim zagraża niezrównoważony osobnik, który mści się za swoje krzywdy. [za: Deadline] Midori Francis zagrają główne role w serialu. Będzie to historia romansu cynicznego Dasha i optymistycznej Lily. [za: The Hollywood Reporter[ Heather Graham dołączyła do obsady serialubędącego ekranizacją Stephena Kinga . Zagra Ritę Blakemoor, bogatą kobietę, która nie jest przygotowana na koniec świata. [za: Deadline] Dan Lin będzie producentem wykonawczym serialu. Projekt powstaje dla platformy Netflix. [za: Discussing Film]