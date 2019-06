BIULETYN: Będzie 3. sezon "Pose"

Stacja FX zamawia trzeci sezon serialu. Ma to miejsce zaledwie tydzień po premierze sezonu drugiego. [za: Deadline] Lisa Kudrow użyczy głosu głównej bohaterce serialu animowanego stacji FOX. Jest to historia Honey, która uwielbia Carla Junga i masowanie brzuszka. Pomaga zwierzakom z okolicy radzić sobie z problemami emocjonalnymi związanymi z ich właścicielami. [za: Deadline]Showtime uratował serial z Kirsten Dunst . Projekt powstał na zlecenie YouTube'a, który jednak później zdecydował, że rezygnuje z projektów fabularnych. [za: Deadline] Austin Abrams zagra główną rolę w młodzieżowym romansie. Jest to historia Henry'ego Page'a, który uważa się za romantyka, choć nigdy nie był zakochany. Cały swój czas poświęcił na zostanie redaktorem licealnej gazety. Pierwszego dnia ostatniego roku szkoły poznaje jednak nową uczennicę, Grace Town i momentalnie wie, że wszystko w jego życiu wkrótce się zmieni. [za: Deadline]Legendary Entertainment zakupiło prawa do angielskojęzycznej ekranizacjiLeïli Slimani, najlepszej francuskiej powieści 2016 roku. Powieść, wydana w Polsce pod tytułem, doczeka się też francuskojęzycznej ekranizacji. Gdy Myriam, matka dwójki małych dzieci, postanawia mimo oporów męża wrócić do zawodu i rozpocząć pracę w kancelarii adwokackiej, para zaczyna szukać niani. Po surowym castingu zatrudniają Louise, do której dzieci bardzo szybko się przywiązują, a która stopniowo staje się centralną postacią w rodzinie. Powoli bohaterowie wpadają w pułapkę wzajemnej zależności, aż wreszcie dochodzi do tragedii... [za: The Hollywood Reporter] Dee Rees napisze scenariusz i wyreżyseruje. Będzie to musicalowa fantazja o dziewczynie, która próbuje zostać gwiazdą. [za: Deadline]Znana z oryginalnego Christine Elise dołączyła do obsady serialu, w którym zagra przejaskrawioną wersję samej siebie. Nowy projekt opowiadać będzie o losach oryginalnej obsady próbującej doprowadzić do rebootu popularnego przed laty serialu. [za: Deadline]