BIULETYN: Będzie 3. sezon "Duncanville". Zach Avery aresztowany

Choć drugi sezon serialu animowanego Amy Poehler Duncanville " nie miał jeszcze swojej premiery, to stacja FOX już zamówiła realizację kolejnego. [za: Deadline] Thomas Jane zagrają główne role w westernie "Murder At Emigrant Gulch". Akcja filmu rozgrywać się będzie w 1882 roku w podupadającym miasteczku w Montanie, do którego przybywa były niewolnik szukający miejsca do zapuszczenia korzeni. Pech chce, że tego samego dnia jeden z mieszkańców odkrywa złoto i chwilę potem zostaje zamordowany. Szeryf aresztuje nowoprzybyłego. Jednak lokalny kaznodzieja wątpi w winę przybysza. Dochodzi do konfliktu wiary i prawa, który grozi destrukcją całego miasta. Obraz wyreżyseruje Richard Gray według scenariusza Erica Belgau. [za: Deadline]Kolejne znajome twarze pojawią się w serialu " Chucky ". Angaż otrzymali: Alex Vincent (po raz pierwszy pojawił się jako Andy w pierwszej " Laleczce Chucky ") oraz Christine Elise (jako przyrodnia siostra Andy'ego po raz pierwszy pojawiła się w " Powrocie laleczki Chucky "). [za: Bloody Disgusting]Muzyk will.i.am użyczy głosu głównemu bohaterowi filmu animowanego "Pierre The Pigeon-Hawk". Nowymi nabytkami w obsadzie są też Jennifer Hudson Snoop Dogg . Film będzie historią ptaka będącego owocem zakazanej miłości jastrzębicy i gołębia. [za: Deadline] Sturgill Simpson dołączyli do obsady nowego filmu Martina Scorsesego Killers of the Flower Moon ". Film odsłoni kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. [za: Deadline] Rachel Sennott szykują dla należącego do MGM studia Orion Pictures licealną komedię erotyczną "Bottoms". Będzie to opowieść o perypetiach dwóch queerowych licealistek, które zdeterminowane są utracić dziewictwo przed ukończeniem szkoły. W tym celu zakładają fight club. [za: The Hollywood Reporter]Aktor Zach Avery został aresztowany pod zarzutem zorganizowania piramidy finansowej. Zarzuca mu się defraudację 227 milionów dolarów. Oszustwo było dość proste. Avery wmawiał potencjalnym inwestorom, że jego firma skupuje prawa do produkcji filmów, które potem z zyskiem odsprzedaje takim potentatom jak Netflix i HBO, oczywiście z dużym zyskiem. Avery miał nawet sfałszowane dowody w postaci kontraktów z platformami. W rzeczywistości jego firma nie miała żadnych biznesowych relacji z Netfliksem i HBO. [za: Deadline]A24 kupiło prawa do realizacji filmu "The Sympathizer". Będzie to ekranizacja powieści Viet Thanh Nguyena wydanej w Polsce pod tytułem "Sympatyk". Kwiecień 1975, ogarnięty chaosem Sajgon, ostatnie chwile przed wkroczeniem oddziałów Północy. Generał armii południowowietnamskiej popija whisky w swojej willi i z pomocą zaufanego kapitana sporządza listę tych, którym będzie dane wejść na pokład ostatniego samolotu odlatującego z kraju. Generał i jego rodacy zaczynają nowe życie w Los Angeles, nie zdając sobie sprawy, że są obserwowani. [notka wydawcy] [za: Deadline]