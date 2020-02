BIULETYN: Będzie reboot lub wznowienie "Nikity" z Maggie Q?

Podobno w przygotowaniu jest nowa. Portal GWW sugeruje, że może to być wznowienie Maggie Q w roli głównej. Nie jest jednak tego pewien, więc równie dobrze może to być reboot. [za: Geeks WorldWide] Topher Grace będzie jedną z gwiazd serialu komediowego stacji ABC. Będzie to historia trojga dorosłego rodzeństwa. Jedno z nich będzie super bogate, drugie należy do klasy średniej, a trzecie ledwo wiąże koniec z końcem. Grace zagra tego średnio bogatego. [za: Deadline] James Ward Byrkit został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Będzie to adaptacja sztuki off-broadwayowej Aarona Loeba. Jest to historia grupy konsultantów korporacyjnych, którzy pracują dla rządu nad tajemniczym i prawdopodobnie etycznie wątpliwym projektem. [za: Variety] Omar Epps będzie gwiazdą serialu. Jest to jeden z czterech planowanych spin-offów serialu. [za: Deadline] Mike Leigh szykuje nowy film. Jego szczegóły są na razie trzymane w tajemnicy. Wiemy jedynie tyle, że zdjęcia realizowane będą latem. [za: The Hollywood Reporter]Piosenkagrupy Emerson, Lake & Palmer stanie się inspiracją dla filmu sf, który wyprodukuje Radar Pictures (cykl). Akcja rozgrywać się będzie wdystopijnym świecie rządzonym przez uprzywilejowaną technokrację. Raz do roku organizowany jest rytuał Karn Evil, kiedy to młodzi ludzie mogą doświadczyć absolutnej wolność, po której na zawsze staną się zależnie od klasy władców. Kiedy ludzie przestają wraca z Karn Evil, dochodzi do rewolucji, która zniszczy status quo i ujawni mroczny sekret. Scenariusz przygotowuje pisarz Daniel H. Wilson . [za: Deadline]