BIULETYN: Będzie sequel zdobywcy 2 Złotych Globów i 11 Nagród Emmy

Przebój lat 80., serialdoczeka się kontynuacji. Opowie o dzieciach głównych bohaterów tamtego programu, którzy teraz sami są 30-latkami. [za: Deadline] Domenick Lombardozzi dołączył do obsady filmu. Będzie to historia młodego Amerykanina, który próbuje pogodzić wymagania swojej tradycyjnej azjatyckiej rodziny z marzeniami o zostaniu gwiazdą NBA. [za: Deadline] Ray Romano będzie jedną z gwiazd serialu platformy HBO Max. To ekranizacja powieści Alissy Nutting. Wcieli się w ojca głównej bohaterki, który po śmierci żony odsunął się od świata i planuje spędzić ostatnie lata życia na ranczu w towarzystwie niezwykle zaawansowanej, superrealistycznej sekslalce. [za: The Hollywood Reporter]Kyle Hasday i Matt Stewart, znani lepiej jako duet reżyserski hazart , szykują swoją pierwszą pełnometrażową fabułę. Projekt nosi tytuł. Bohaterem będzie Ian, który po śmierci matki musi spakować rzeczy w domu, w którym dbał o nią w ostatnich latach życia. Trudna relacja z siostrą prowadzi Iana do odkrycia skomplikowanych okoliczności kryjących się za życiem, z którego nie zdawał sobie sprawy, że je prowadzi. [za: Deadline] Ashton Sanders dołączył do obsady filmu. Obraz opowie o legendzie Czarnych Panter Fredzie Hamptonie. [za: Deadline]Cyfrowy komiks Tapas Mediadoczeka się ekranizacji. Producentem projektu został Russell Sanzgiri . Jest to historia młodej Afroamerykanki, która postawiona pod ścianą zaczęła krzyczeć na cały głos, dopóki starczyło jej tchu. Efektem tego było zatrzymanie się czasu. Sama i przestraszona wędruje ulicami znieruchomiałego Nowego Jorku, a jej tropem podążą starożytne zło... [za: Variety] Erik Laray Harvey znaleźli się w obsadzie nowego filmu Lee Danielsa . Film opowie o burzliwym życiu legendy jazzu, którą interesował się departament do zwalczania narkomanii. [za: Deadline]