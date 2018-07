BIULETYN: Komiks "The Normals" zostanie serialem

Komikszostanie zekranizowany w formie serialu. Jest to historia mężczyzny, który odkrywa, że jego życie i wspaniała rodzina mogą być tylko iluzją. Postanawia jednak walczyć o to, co uważa za prawdziwe i co kocha, po drodze ratując świat przed siłami, które chcą go zniszczyć. [za: Deadline] Paula Patton dołączyli do obsady familijnej produkcji. Jest to ekranizacja książki wydanej w Polsce pod tytułem. Róża i Robert wcale nie mają ochoty spędzać wakacji z nową rodziną swojego taty. Woleliby się w spokoju pobawić albo poczytać, ale przyszywana siostra, Psujka, ciągle im dokucza. Wszystko się zmienia, kiedy w czasie pikniku odnajdują kudłatego Piaskoludka, który ma moc spełniania życzeń. [za: Deadline] Lionel Wigram wyprodukuje ekranizację młodzieżowej powieści fantasty Alexandry Bracken. Prosper jest 13-latkiem pochodzącym z potężnej i bogatej rodziny. Swoją pozycję ród zawdzięcza paktowi z demonem Alastorem, którego potem przechytrzyli i uwięzili. Po latach demon uwolnił się i zamierza zniszczyć rodzinę. Opętał więc Prospera. Jednak wbrew sobie demon polubił chłopaka i wkrótce zaczęli współpracować ze sobą, by uratować swoje skóry. [za: Deadline]Netflix zamawia, nowy serial od twórców. Bohaterem jest szczęśliwy mężczyzna, którego świat legł w gruzach, gdy jego żona ginie w tajemniczym wypadku samochodowym. Pierwszy sezon będzie się składał z 10 odcinków. [za: Deadline] Shane Paul McGhie i Khadijha Red Thunder dołączyli do obsady, czyli ekranizacji bestsellerowej powieści Anny Todd wydanej w Polsce jako. Kiedy Tessa zaczyna studia, jej życie wydaje się idealnie poukładane: chce spełnić marzenia o pracy w wydawnictwie i jak najszybciej połączyć się z ukochanym Noah, który czeka na nią w rodzinnym mieście. Ale spotkanie Hardina, który wydaje się być jej całkowitym przeciwieństwem, wywróci jej życie do góry nogami. Hardin jest arogancki, zbuntowany i w niczym nie przypomina troskliwego Noah. Ale to on budzi w Tessie uczucia, jakich dotąd nie zaznała. [za: Deadline]Twórcy serialuzakupili prawa do ekranizacji książkiElizabeth Macneal. Akcja powieści osadzona jest w Londynie w połowie XIX wieku. To opowieść o obsesji kolekcjonera lalek artystką i pracownicą fabryki produkującej lalki. [za: Variety] Jackson White zagra główną rolę w filmie. Jest to historia młodego mężczyzny, który chciałby zrobić karierę w branży muzycznej jako A&R. Na razie jednak roznosi w wydawnictwie płytowym firmę. Kluczem do kariery może okazać się podstarzały, niezrównoważony, zapomniany rockman. Obraz wyreżyseruje Rachel Winter. [za: Deadline] Jillian Bell zagra jedną z głównych ról w serialu komediowym stacji Showtime. Będzie to remake brytyjskiego serialu, a Bell wcieli się w postać, która w oryginalne była mężczyzną (grał go producent nowej wersji James Corden ). [za: Deadline] Jeffrey Wright zagrają główne role w dramacie, który dla Netfliksa wyreżyseruje Joe Robert Cole . Jest to historia mężczyzny, który trafia do więzienia za morderstwo. [za: Deadline]