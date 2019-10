BIULETYN: Brendan Gleeson jako Donald Trump

Getty Images © Dia Dipasupil



Brendan Gleeson zagra prezydenta USA Donalda Trumpa, a Jeff Daniels byłego szefa FBI Jamesa Comeya w miniserialu. Projekt powstanie na opublikowanych wspomnieniach Comeya, w których opisuje swoją pracę jako szefa FBI, rolę, jaką odegrał w wyborach prezydenckich 2016 roku oraz relacjach z Trumpem. Autorem scenariusza oraz reżyserem całości jest Billy Ray. W obsadzie są też: Michael Kelly Jennifer Ehle . [za: The Hollywood Reporter / Deadline] Michiel Huisman zagra główną męską rolę w serialu platformy HBO Max. Główną bohaterką będzie stewardessa, która obudziła się w złym hotelu, nie w tym łóżku, co trzeba, z martwym mężczyzną u boku i żadnymi wspomnieniami na temat tego, jak do tego doszło. [za: Deadline]Ann Hopkins, dzięki której Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał wyrok umożliwiający ochronę kobiet i przedstawicieli mniejszości seksualnych przed dyskryminacją w miejscu pracy, doczeka się filmu biograficznego. Scenariusz na podstawie autobiografii Hopkins przygotuje Eleanor Morrison. [za: The Hollywood Reporter] James Norton dołączył do obsady netfliksowego filmu. Będzie to adaptacja słynnej książki "All Things Cease to Appear" autorstwa Elizabeth Brundage. Opowiada ona historię małżeństwa, które przeprowadza się do małego miasteczka i zajmuje dom, którego poprzedni właściciele zostali zamordowani. Wkrótce z kolejnych szaf zaczynają wypadać kolejne trupy, a mroczna przeszłość mieściny chwyta bohaterów w swoje szpony. Angaż otrzymali również: Rhea Seehorn F. Murray Abraham . [za: Deadline] Lyrica Okano zagrają główne role w muzycznej komedii romantycznej, którą wyreżyseruje Greg Björkman. Jest to opowieść o kobiecie, która dostaje szansę uratowania miłości swojego życia, kiedy odkrywa, że składanką, którą kiedyś wspólnie przygotowali, pozwala jej cofać się w czasie. [za: The Hollywood Reporter] Laura Benanti dołączyli do obsady komedii. Jest to historia komediowego scenarzysty, który powoli traci kontakt z rzeczywistością. Mężczyzna zaprzyjaźnia się jednak z utalentowaną uliczną piosenkarką. Wspólnie stworzą nietypową parę, a ich przyjaźń przekroczy pokoleniową przepaść i pozwoli im odnaleźć sens miłości i zaufania. [za: Deadline] Cherry Jones dołączyła do obsady filmu biograficznego o. Będzie to nieprawdopodobna, ale prawdziwa, historia wzlotu, upadku i odkupienia Jima i Tammy Faye Bakkerów. W latach 70. i 80. byli najsłynniejszą parą teleewangelistów. Stworzyli największą religijną stację telewizyjną. Mieli nawet swój park rozrywki. Amerykanie byli pod wrażeniem ich przesłania miłości i gotowości do akceptowania osób bez względu na to, kim są. Małżonkowie byli też znakomitymi showmanami i widzieli, jak przykuć uwagę telewizyjnego widza. Niestety w końcu na światło dzienne wyszły ich przekręty finansowe, brutalna walka z konkurencją i skandale obyczajowe pogrążając ich medialne imperium w ruinie. [za: The Hollywood Reporter]Johnny Flynn, Ben Chaplin, Ken Stott i Monica Dolan dołączyli do obsady netfliksowego filmu "The Dig". Będzie to historia owdowiałej Edith Pretty, która tuż po I Wojnie Światowej uświadamia sobie, że ziemia, na której leży jej posiadłość, skrywa zaginione anglosaskie skarby. Z pomocą archeologa Basila Browna kobieta rozpoczyna poszukiwania, ale to dopiero początek historii, która całkowicie odmieni ich życie. [za: Deadline]