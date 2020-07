BIULETYN: Johnny Ortiz oskarżony o usiłowanie morderstwa

Aktor Johnny Ortiz został formalnie oskarżony o usiłowanie morderstwa. Grozi mu co najmniej 25 lat pozbawienia wolności lub nawet dożywocie. Chodzi o strzelaninę, która miała miejsce 24 maja i która jest związana z wojną gangów w Los Angeles. Ortiz przebywa w areszcie, ponieważ nie wpłacił kaucji wynoszącej 1,1 mln dolarów. [za: Deadline]Netflix zrezygnował z produkcji tureckiego serialu "If Only". Platforma zdecydowała się na ten krok, kiedy władze tureckie odmówiły wydania zezwolenia na filmowanie. Powodem była postać geja. Gdyby platforma zgodziła się na usunięcie bohatera, zgoda zostałaby wydana. [za: Deadline]Autorka komiksów Mirka Andolfo szykuje animowany serial dla dorosłych "Sweet Paproka". Będzie to erotyczna komedia o szefowej działu kreatywnego nowojorskiego wydawnictwa i naiwnym dostawcy, którzy w rzeczywistości są diablicą i aniołem. [za: The Hollywood Reporter] Rupert Penry-Jones zagrają główne role w filmie "Prisoners Of Paradise". Akcja filmu rozgrywać się będzie w 1925 roku. Główną bohaterką będzie 17-letnia Lucy, która po stracie rodziców zostaje wysłana z Anglii do swojego wuja. Początkowo dziewczyna daje się uwieść bogactwu i wyrafinowaniu jej nowego otoczenia. Kiedy zakocha się w pracowniku z plantacji, zaczną się jej problemy z wujem, który wcale nie jest dobrotliwym człowiekiem, za jakiego chce uchodzić. [za: Deadline] Dave Kajganich został showrunnerem serialu "Brianbox". Jego akcja rozgrywać się będzie w przyszłości, kiedy nieudany eksperyment doprowadzi do powstania na Ziemi nowej epoki lodowcowej. Największe potęgi zaczynają wyścig o przejęcie kontroli nad jedynymi nadającymi się do życia pasie w okolicach równika. I wtedy to młody specjalista do spraw uzbrojenia dostaje za zadanie stworzenia rewolucyjnej, samoreplikującej się armii SI, która zmieni los ludzkości. [za: Deadline]Twórca " Pose Steven Canals szykuje nowy serial "81 Words". Opowie w nim o wydarzeniach z lat 70. ubiegłego wieku, które doprowadziły do wykreślenia homoseksualizmu z listy chorób psychicznych. [za: The Hollywood Reporter] Grace Kaufman zagra główną rolę w filmie będącym wspólnym projektem Apple'a i A24. Film nosi tytuł "The Sky Is Everywhere" i jest ekranizacją powieści Jandy Nelson, która sama napisze scenariusz. Jest to opowieść o 17-letniej Lennie Walker, molu książkowym i geeku. Dziewczyna gra na klarnecie i żyje w cieniu swojej przebojowej siostry Bailey. Kiedy ta jednak niespodziewanie umiera, Lennie wikła się w uczuciowy trójkąt. Nie wie, czy bardziej kocha utalentowanego muzyka z paryskiej wymiany czy chłopaka Bailey zrozpaczonego po jej śmierci. [za: Deadline]Paramount Pictures i Skydance szykują musicalowy film animowany "Spellbound". Jego reżyserką została Vicky Jenson . Akcja filmu rozgrywa się w magicznym świecie, w którym przeznaczeniem młodej dziewczyny jest przełamanie zaklęcia dzielące królestwo na dwie części. Premiera planowana jest na listopad 2022 roku. [za: The Hollywood Reporter] Grace Van Patten dołączyła do obsady serialu limitowanego "Nine Perfect Strangers", który powstanie dla platformy Hulu. Akcja serialu ma się rozgrywać w luksusowym spa, gdzie dziewięcioro zestresowanych mieszkańców metropolii szuka ratunku dla swoich zmęczonych ciał i umysłów. Bohaterowie nie mają pojęcia, że już za moment do ich drzwi zapukają problemy. [za: Deadline]Zmarł Jonathan Oppenheim . Uznany montażysta filmów dokumentalnych miał 67 lat. Przyczyną śmierci była choroba nowotworowa mózgu. [za: The Hollywood Reporter]