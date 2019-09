BIULETYN: "Prawi Gemstonowie", "The Muppets"

Po emisji czterech odcinków serialustacja HBO postanowiła zamówić drugi sezon. [za: The Hollywood Reporter] Thor Freudenthal został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Fabuła inspirowana jest prawdziwym programem za czasów prezydenta Trumana i opowiadać będzie o grupie nastolatków w Monterey w Kalifornii, którzy w 1952 zgłaszają się na ochotnika, by 24 godziny na dobę obserwować niebo. Pewnego dnia jeden z nastolatków znika... [za: Deadline] Omari Hardwick zagra główną rolę w horrorze. Jest to historia mężczyzny, który z rodziną leci do awionetką na pogrzeb. Dochodzi do katastrofy. Kiedy mężczyzna dochodzi do siebie, odkrywa, że nie ma przy nim rodziny, pozbawiony jest też swoich rzeczy. Na szczęście został uratowany przez miło wyglądającą starszą parę. Pozory jednak mylą... [za: Variety]Lionsgate zamierza wyprodukować komedię akcji. Scenariusz przygotują Roshan Sethi Hayley Schore . Będzie to historia grupy imigrantów, którzy postanawiają zakraść się do muzeum w Londynie i ukraść artefakty i oddać prawowitym właścicielom. [za: Deadline]Szykowany dla platformy Disney+ serialnie powstanie. Adam Horowitz , Eddy Kitsis i Josh Gad zrezygnowali z projektu ponieważ nie mogli dojść do porozumienia z przedstawicielami Muppets Studios. [za: The Hollywood Report] Polly Stenham i Alex Warren szykują serial. Będzie to opowieść o Kate Meyrick, która z konserwatywnej, bogobojnej kobiety stała się królową nocnej sceny Soho jako właścicielka popularnego nocnego klubu i założycielka kryminalnego imperium. [za: Deadline]Piosenkarz Brad Paisley będzie gwiazdą i producentem serialu komediowego. Zagra samego siebie zmagającego się w naciskami, by jego skromny show o wędkowaniu zmienił się przedsięwzięcie komercyjne. [za: The Hollywood Reporter] Mayim Bialik zadebiutuje jako scenarzystka i reżyserka. Jej pierwszym projektem będzie komedia inspirowana jej własnymi doświadczeniami. Będzie to opowieść o rozwódce, która musi radzić sobie z różnymi rodzinnymi problemami oraz nowym miłosnym związkiem. [za: Deadline] Emily Watson zagra jedną z głównych ról w miniserialu brytyjskiej stacji ITV. Wcieli się w psychiatrę, która na zlecenie sądu ma ocenić, czy oskarżona o okropną zbrodnię kobieta jej dokonała, a jeśli tak, to czy była poczytalna. Kobiety za sprawą losu staną się sobie niebezpiecznie bliskie... [za: Deadline] Ellie Bamber dołączyli do obsady serialu, wspólnego projektu BBC i platformy Netflix. Gwiazdą projektu jest Tahar Rahim , który wcieli się w postać Charlesa Sobhraja, seryjnego mordercy, który w latach 70. XX wieku na terenie Azji Południowo-Wschodniej tropił i zabijał turystów z Europy i USA. [za: The Hollywood Reporter] Sarah Jane Potts zagrają główne role w thrillerze, który wyreżyseruje według własnego scenariusza Hadi Hajaig . Będzie to historia mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo, lecz teraz pracuje jako złota rączka w kościele i pomoc w jadłodajni dla bezdomnych. W wolnych chwilach tropi morderców swojej żony i córki. [za: Deadline] Peter Stormare zagra tytułowego bohatera komedii. Wcieli się w ekscentrycznego miliardera, który zatrudnia kłótliwego i opornego architekta do zrealizowania ambitnego projektu. Kiedy na wyspie pojawia się epidemia i wszyscy zostają ewakuowani, architekt pozostaje, by skończyć zadanie. [za: Screen Daily]