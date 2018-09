BIULETYN: Koniec serialu "Poldark"

Serialdobiega końca. Piąty sezon będzie ostatni, [za: Vulture] David Thewlis dołączył do obsady filmu, który jest reżyserskim debiutem aktorki Billie Piper . Projekt określany jest jako antykomedia romantyczna. Opowie o samotnej matce, dla której liczy się przede wszystkim kariera zawodowa. Zakocha się w uroczym mężczyźnie, który jest tradycjonalistą w kwestiach związków damsko-męskich. [za: Deadline] Ana de Armas została gwiazdą filmu Kevina Pollaka . Szczegóły fabuły nie są na razie znane. [za: Variety] Benedict Samuel to kolejne osoby w obsadzie thrillera SF. Fabuła nie jest jeszcze znana, ale, jak przekonują twórcy, produkcja ma poruszać tematy "samotności, śmierci i sensu życia" w świecie niedalekiej przyszłości. [za: Deadline] Eva Noblezada znalazły się w obsadzie niezależnego musicalu. Film będzie historią 17-letniej córki imigrantki z Filipin, która marzy o zostaniu gwiazdą muzyki country. Kiedy jej matka zostaje aresztowana i grodzi jej deportacja do Filipin, dziewczyna ucieka i rozpoczyna podróż, która zdecyduje o jej przyszłości. [za: Deadline] Robert Zemeckis będzie jednym z producentów nowego serialu stacji CW zatytułowanego. Będzie to historia sióstr, które po śmierci ojca wracają na karaibską wyspę, na której w przeszłości często spędzały rodzinne wakacji. Okazuje się, że w tym pozornym raju kryje się wiele tajemnicy, w tym zaginiony skarb będący obsesją ich zmarłego ojca. [za: Deadline] David S. Goyer wyprodukuje paranormalny thriller. Obraz wyreżyseruje David Bruckner, a autorami scenariusza są: Ben Collins Luke Piotrowski . O fabule niewiele wiadomo. Ma to być ponoć opowieść o wdowie, która zaczyna odkrywać niepokojące tajemnice zmarłego męża. [za: The Hollywood Reporter]