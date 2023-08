Fani Any de Armas przegrali. Nie dostaną odszkodowania, za wycięcie jej z filmu

Dlaczego fani Any de Armas pozwali Universal?

Zwiastun filmu "Yesterday"

Sprawę do sądu złożyło w styczniu dwóch fanów aktorki Any de Armas . Otóż w filmie " Yesterday " jej nie zobaczyli. Problem w tym, że w zwiastunie została uwzględniona. Fani uznali, że Universal ich okłamało i dlatego poszli ze sprawą do sądu.Główny bohater (w którego wciela się Himesh Patel ) spotyka ją podczas nagrania programu Jamesa Cordena i zakochuje się. Richard Curtis , scenarzysta " Yesterday " ujawnił, żeOkazało się, że widzowie nie byli zadowoleni, że wprowadzono konkurentkę dla bohaterki granej przez Lily James Każdy z dwóch pozywających zapłacił za wypożyczenie filmu na3,99 $. Potem wypożyczyli film jeszcze raz wtwierdząc, że sądzili, iż jest to wersja reżyserska i że w niej ich ulubienica się znalazła. Mimo tych skromnych w sumie kosztów, domagali się jednak od Universal Pictures 5 milionów dolarów jako przedstawiciele wszystkich zawiedzionych fanów Any de Armas Sąd uznał, żei że pozywający obejrzeli film, ponieważ Universal obiecał, że de Armas jest w nim.