Najlepsze seriale o kosmosie. Top 10 seriali, które warto zobaczyć

Seriale o kosmosie to nie tylko widowiska science fiction, których akcja toczy się w przyszłości, ale także dokumenty. Warto obejrzeć serial oryginalny Netflix " Odliczanie: Misja kosmiczna Inspiration4 ". Przedstawia on przygotowania do pierwszej misji orbitalnej, w której uczestniczyli tylko cywile. Od niekonwencjonalnego procesu selekcji przez intensywne miesięczne szkolenie dla astronautów cywilnych po długo wyczekiwany moment startu – serial pokazuje drogę do realizacji marzenia o podróży w kosmos oraz wyzwania natury umysłowej, fizycznej i emocjonalnej, jakim trzeba na niej sprostać.