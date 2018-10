BIULETYN: Zakrwawiony Seann William Scott

W sieci pojawił się plakat filmu, którego gwiazdą jest Seann William Scott . [za: Bloody Disgusting] Doug Liman przemontował swój film z 2010 roku. Nowa wersja będzie dostępna na Netfliksie. [za: Indiewire] Colman Domingo znaleźli się w obsadzie filmu. Film inspirowany jest tweetami Aziah Wellsrose, 20-letniej striptizerki, która relacjonował w nich dwudniowe przygody jej, jej chłopaka i alfonsa. Tweety stały się kulturowym fenomenem przyciągając uwagę celebrytów. [za: Collider] Will Arnett szykują dla stacji NBC remake brytyjskiego serialu z 2010 roku. [za: Deadline]Wydana w ubiegłym miesiącu powieśćzostanie zekranizowana jako serial telewizyjny. Jej akcja rozgrywa się w średniowiecznej Szkocja w czasach, kiedy tradycja ściera się z chrześcijaństwem sprowadzonym przez anglosaskich kolonizatorów. Główną bohaterką jest Languoreth, której bratem jest wojownik i druidy znany jako Myrddin (Merlin). [za: Deadline] David Wenham dołączył do obsady filmubędącego ekranizacją powieści Tima Wintona. Powieść jest historią Luthera Foxa. Ten złamany przez życie mężczyzna stara się przetrwać pracując nielegalnie jako rybak. Nim cała jego rodzina zginęła w wypadku samochodowym, Fox wiódł szczęśliwe życie, uprawiając melony, licząc gwiazdy i grając wieczorami na ukochanej gitarze. Teraz całe jego istnienie ma na celu wyłącznie zapomnienie przeszłości. Tak się dzieje do czasu, gdy poznaje Georgie Jutland, żonę jednego z najbogatszych miejscowych rybaków. Znów zaczyna marzyć o ukochanej "brudnej muzyce", wszystkim co można grać na werandzie, lub w altanie. Ważne, by nie korzystać z elektryczności. Serce Luthera znów zaczyna bić. [za: Screen Daily]