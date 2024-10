Dillon, Keough i de Bankole w nowym filmie Claire Denis

"The Cry of the Guards" - co wiemy?

Getty Images © Marc Piasecki

Zobacz zwiastun "Gwiazd w południe", ostatniego filmu Claire Denis

O możliwości nakręcenia "The Cry of the Guards" Denis pierwszy raz wspomniała w zeszłym roku w rozmowie z The Guardian - powiedziała wówczas, że skończyła pisać scenariusz filmu pełnometrażowego i zamierza rozpocząć poszukiwania lokalizacji pod zdjęcia w Kamerunie. Kilka miesięcy później ujawniła, że film nosić będzie tytuł "The Fence" i koncentruje się na "czterech głównych bohaterach, trzech mężczyznach i kobiecie".Wychodzi na to, że "The Fence" zamienił się w "The Cry of the Guards", a Kamerun podmieniony został na Senegal - to właśnie tam Denis znalazła plenery odpowiednie do swojego nadchodzącego filmu. Zdjęcia do "The Cry of the Guards" mają ruszyć już w styczniu 2025 roku. Portal World of Reel dzieli się także wstępnym zarysem fabuły - historia ma koncentrować się wokół Horna i Leone, którzy dzieląc chatę z porywczym inżynierem Calem spotykają w końcu czarnoskórego mężczyznę o imieniu Alboury. Chłopak wytrwale stoi za barierkami otaczającymi ich kwaterę, czekając w dużej determinacji, dopóki trójka białych pracowników nie zwróci im ciała jego brata, który został zabity na placu budowy.Współtwórcami filmu są Suzanne Lindon (" Szesnaście mgnień wiosny ") i Andrew Litvack (" Gwiazdy w południe "). W uwagi na okres zdjęciowy, ruszający w styczniu przyszłego roku, dziennikarze spekulują, że zarówno Berlin , jak i Cannes mogą nie być właściwymi miejscami na premierę "The Cry of the Guards". Film powinien być więc kandydatem do konkursu głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji