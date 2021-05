Bajkowy Dzień Dziecka z Playerem

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Player przygotował niespodziankę dla małych (i trochę większych) widzów. Animacje i filmy dla całej rodziny, do tej pory dostępne w pakietach CANAL+ i HBO, teraz będziecie mogli obejrzeć w ramach najniższego pakietu, czyli już od 5 zł miesięcznie. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które przyciągną Waszą uwagę nie tylko w tym wyjątkowym dniu.Najmłodsi widzowie na pewno szybko zaprzyjaźnią się z Dorą. Mała podróżniczka o wielkim sercu oprowadzi ich po odwiedzanych przez siebie miejscach, a nade wszystko zadba o dobrą zabawę. Zgromadzone przed ekranem dzieciaki będą miały okazję pomóc jej w rozwiązaniu zagadek, dzięki czemu nie tylko miło spędzą czas, ale też nauczą się wesołych piosenek, cyfr czy angielskich słówek. Taka koleżanka to prawdziwy skarb!Wiadomo, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Udowadniają to Marshall, Chase, Rocky, Zuma, Rubble i Skye, czyli sześć odważnych szczeniąt, którym przewodzi rezolutny dziesięciolatek imieniem Ryder. Nieważne, czy chodzi o rodzinę słoni, pasażera na gapę czy kosmitę – psi patrol ruszy do akcji i wyciągnie pomocną łapę do każdego, kto popadnie w tarapaty. Sympatyczna animacja bawi, a przy okazji przekazuje najmłodszym ważną lekcję o tym, że dzięki wzajemnemu szacunkowi, empatii i współpracy możemy stworzyć coś super. Nic dziwnego, że bajka zdobyła rzesze małych fanów na całym świecie. Gwarantujemy, że bohaterskie czworonogi skradną też Wasze serca.Ostatnia propozycja z kategorii "bawią i uczą" to coś dla tych, którzy lubią łamigłówki logiczne (albo chcą podstępem zachęcić swe latorośle do nauki matematyki). Spostrzegawcze dzieciaki z pewnością pomogą tytułowemu bohaterowi odnaleźć ukryte obiekty czy obliczyć proste równania. Gwarantujemy, że ta lekcja będzie mega odjazdowa!Tę kultową animację z równym entuzjazmem oglądać będą i młodsi, i starsi widzowie. Pierwsi poczują sympatię do ekscentrycznych bohaterów, drudzy z pewnością docenią ironiczne żarty, absurdalny humor i celne obserwacje na temat współczesnego świata. Przy okazji uświadomiliśmy sobie, że " SpongeBob Kanciastoporty " obchodzi w tym roku 22 urodziny (serialowa wersja miała premierę w 1999 roku), co naszą wycieczkę do Bikini Dolnego czyni podróżą sentymentalną... Nie możemy powiedzieć, że czujemy się z tym dobrze, niemniej jeśli szukacie produkcji, dzięki której nawiążecie nić porozumienia z młodszym pokoleniem (dziećmi / rodzeństwem / kuzynami), trafiliście pod właściwy adres. Jesteście gotowi? Kto ananasowy pod wodą ma dom?Kto z nas nie marzył w dzieciństwie o zostaniu mistrzem wschodnich sztuk walki... Zrealizowana przez studio DreamWorks " Kungfu panda " doskonale sprawdzi się jako rozrywka dla całej rodziny – to film nie tylko pięknie zrealizowany i sprawnie opowiedziany, ale przede wszystkim mądry. Przekazuje niezwykle prostą, a zarazem ważną prawdę: nie warto rezygnować z marzeń, nawet jeśli początki bywają trudne. Pewnie znajdą się tacy którzy powiedzą, że to nic odkrywczego, ale właśnie tego życzymy najmłodszym w dniu ich święta.Przyznajemy się: taktycznie umieściliśmy na tej liście tytuły, po które sami z chęcią sięgamy. Dzięki ciętym ripostom, bombowym pomysłom i odjazdowym zwrotom akcji od "Pingwinów z Madagaskaru" nie sposób się oderwać. Przygody Skippera Szeregowego , utrzymane w konwencji buddy movie i podlane absurdalnym humorem, z pewnością przyciągną przed ekrany nie tylko młodych fanów sympatycznych bezlotów, ale także ich rodziców. Ci ostatni będą się świetnie bawić, tropiąc w nich schematy fabularne znane z filmów akcji. Ka-boom!Z pewnych rzeczy się nie wyrasta. Bankowo należą do nich wojownicze żółwie ninja, czyli jeden z najbardziej odjechanych pomysłów w popkulturze. " Wojownicze żółwie ninja: Ewolucja " to nowa odsłona kultowego serialu, podobnie jak w oryginalnej wersji nie zabraknie w niej jednak akcji i magii. Do tego bohaterowie dowiedzą się czegoś nieoczekiwanego o swoim mistrzu Splitterze…