Gwiazda "The Last of Us" zagra... świętą?

Bella Ramsey zagra Joannę d’Arc?

W tej chwili dosyć niewiele wiadomo o samym projekcie. Mimo że żywot Joanny d’Arc był przez kino interpretowany wielokrotnie (od Carla Theodora Dreyera po musicalowego Bruno Dumonta ) i tym razem można spodziewać się innego spojrzenia na historię francuskiej świętej. Znając konsekwentną karierę twórcy " Wielkiego Gatsby'ego ", " Elvisa " oraz " Romea i Julii " podejrzewa się, że "Jehanne d’Arc" będzie przeestetyzowaną historyczną opowieścią, przyozdobioną charakterystycznymi elementami stylu Luhrmanna We wrześniu zeszłego roku producenci ogłosili powszechny casting na aktorkę wcielającą się w tytułową rolę. W ogłoszeniu podano wówczas, że poszukiwana jest nastoletnia aktorka do:. Wierząc jednak informatorom portalu World of Reel, casting został właśnie rozstrzygnięty. Bella Ramsey nie tylko otrzymała oficjalną propozycję zagrania roli, ale i sama wyraża ogromne zainteresowanie, by wziąć udział w projekcie.Przypomnijmy, że jako nastoletnia dziewczyna Joanna d'Arc ogłosiła, że sam Bóg namaścił ją do wyzwolenia Francji spod panowania Anglii. By sprawdzić jej prawdomówność, Karol VII wysłał ją do oblężonego Orleanu, który udało jej się uwolnić. Za sprawą jej zwycięstw Karol VII został koronowany na króla. W wieku 19 lat została schwytana przez Anglików i spalona na stosie. Papież Pius XI ogłosił ją w 1922 roku patronką Francji. Film Baza Luhrmanna będzie śledził tę historię.