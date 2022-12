Nie ma się z czego śmiać. Bill Cosby wraca do stand-upu

Bill Cosby zapowiada powrót do występów na żywo

Oskarżenia wobec Billa Cosby'ego

Po wyroku z 2018 roku wydawało się, że Bill Cosby spędzi resztę życia za kratkami. W 2021 roku nastąpił jednak niespodziewany zwrot w jego sprawie. Sąd Najwyższy stanu Pensylwania uchylił wyrok, doprwadzając do uwolnienia skompromitowanego komika i aktora. Teraz Cosby zapowiada powrót do występów stand-uperskich. Bill Cosby zapowiedział powrót do występów na żywo w trakcie wywiadu udzielonego w programie radiowym WGH Talk. Prowadzący Scott Spears zapytał go, czy planuje wkrótce wrócić do kariery komika. Odpowiedź brzmiała: tak.– powiedział.Ostatni występ Cosby'ego , będący częścią trascy Far from Finished, odbył się w 2 maja 2015 roku w Atlacie. Rok wcześniej komik nagrał materiał dla Netfliksa, streamingowy gigant wycofał się jednak z emisji, gdy do mediów dotarły głosy kobiet oskarżających Cosby'ego o gwałty i napastowanie seksualne.Przypomnijmy: Cosby trafił za kratki po tym, jak w 2018 roku sąd wymierzył mu karę pozbawienia wolności od 3 do 10 lat za to, że w 2004 roku odurzył narkotykami i dopuścił się napaści seksualnej wobec Andrei Constand. Aktor był oskarżony o molestowanie seksualne oraz kilkanaście przypadków napaści na tle seksualnym przez blisko 60 kobiet, lecz tylko sprawa Constand nie była przedawniona i nie zakończyła się w sądzie cywilnym. Gwiazdora nazwano wówczas "agresywnym drapieżcą seksualnym".W 79-stronicowym orzeczeniu sędziowie Sądu Najwyższego Pensylwanii podali dwa powody dzisiejszego unieważnienia wyroku. Po pierwsze, ich zdaniem zeznania pięciu kobiet, które nie miały nic wspólnego ze sprawą, ale twierdziły, że Cosby znęcał się nad nimi przy innych okazjach, były niesprawiedliwe wobec gwiazdora. W znaczący sposób wpłynęły jednak na decyzję ławy przysięgłych w 2018 roku.Po drugie w 2005 roku Cosby zawarł ugodę z ówczesnym prokuratorem stanowym Bruce'em Castorem. Castor stwierdził, iż wobec braku fizycznych dowodów nie ma szans na postawienie aktorowi zarzutów karnych za napaść na Constand. W związku z tym jedynym sposobem na stwierdzenie winy byłby proces cywilny. Prokurator obiecał podobno Cosby'emu , że jeśli złoży on zeznania w procesie cywilnym, zostanie zwolniony z odpowiedzialności karnej. Sprawy przybrały nieoczekiwany obrót, gdy kilkanaście lat później następca Castora odtajnił obciążające Cosby'ego zeznania, a potem użył ich do postawienia aktorowi zarzutów, które ostatecznie przyczyniły się do jego skazania. Zdaniem sądu prokurator nie miał do tego prawa.