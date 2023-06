Bill Cosby z nowymi zarzutami. Kobiety oskarżają go o przestępstwa seksualne

Nowa fala oskarżeń pod adresem Billa Cosby'ego?

Bill Cosby ponownie na wolności

Do sądu wpłynął kolejny pozew przeciwko Billowi Cosby'emu . W stanie Nevada dziewięć kobiet oskarżyło gwiazdora o wykorzystanie "wielkiej siły, sławy i prestiżu" do napaści seksualnych.Powódki to: Pam Joy Abeyta, Lili Bernard, Rebecca Cooper, Janice Dickinson, Linda Kirkpatrick, Janice Baker Kinney, Angela Leslie, Lise-Lotte Lublin oraz Heidi Thomas. Kobiety mają udzielić dziś wywiadu na antenie stacji NBC News.Na początku tego miesiąca Bill Cosby został także oskarżony o gwałt przez byłą modelkę Victorię Valentino. Przeciwko komikowi wysunięto również niedawno szereg podobnych zarzutów w stanie Nowy Jork. Może to być początek nowej fali oskarżeń pod jego adresem.Przypomnijmy: w czerwcu 2021 roku Bill Cosby po ponad dwóch latach odsiadki opuścił więzienie. Stało się tak dzięki decyzji Sądu Najwyższego Pensylwanii, który unieważnił wyrok skazujący za przestępstwa seksualne. Cosby trafił za kratki po tym, jak w 2018 roku wymierzono mu karę pozbawienia wolności od 3 do 10 lat za to, że w 2004 roku odurzył narkotykami i dopuścił się napaści seksualnej wobec Andrei Constand. Aktor był oskarżony o molestowanie seksualne oraz kilkanaście przypadków napaści na tle seksualnym przez blisko 60 kobiet, lecz tylko sprawa Constand nie była przedawniona i nie zakończyła się w sądzie cywilnym. Gwiazdora nazwano wówczas "agresywnym drapieżcą seksualnym".W 79-stronicowym orzeczeniu sędziowie Sądu Najwyższego Pensylwanii podali dwa powody dzisiejszego unieważnienia wyroku. Po pierwsze, ich zdaniem zeznania pięciu kobiet, które nie miały nic wspólnego ze sprawą, ale twierdziły, że Cosby znęcał się nad nimi przy innych okazjach, były niesprawiedliwe wobec gwiazdora. W znaczący sposób wpłynęły jednak na decyzję ławy przysięgłych w 2018 roku.Po drugie, w 2005 roku Cosby zawarł ugodę z ówczesnym prokuratorem stanowym Bruce'em Castorem. Castor stwierdził, iż wobec braku fizycznych dowodów nie ma szans na postawienie aktorowi zarzutów karnych za napaść na Constand. W związku z tym jedynym sposobem na stwierdzenie winy byłby proces cywilny. Prokurator obiecał podobno Cosby'emu, że jeśli złoży on zeznania w procesie cywilnym, zostanie zwolniony z odpowiedzialności karnej. Sprawy przybrały nieoczekiwany obrót, gdy kilkanaście lat później następca Castora odtajnił obciążające Cosby'ego zeznania, a potem użył ich do postawienia aktorowi zarzutów, które ostatecznie przyczyniły się do jego skazania. Zdaniem sądu prokurator nie miał do tego prawa.