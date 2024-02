Reżyser "Ad Astra" o samoświadomej NPC

Zoe Saldaña zaprzyjaźni się z postacią z gry wideo

Projekt został pierwotnie ogłoszony w 2020 roku. Wydaje się jednak, że dopiero teraz ma on realną szansę na realizację.Film będzie ekranizacją opowiadania Blake'a Croucha pod tym samym tytułem. Jest to historia Maxine, postaci NPC z gry wideo przeznaczonej dla VR. Jej jedynym zdaniem jest umrzeć. Ona jednak zaczyna eksplorować mapę świata, co zwraca uwagę autorki gry. Zaciekawiona Riley (w tej roli Saldaña ) postanawia się bliżej przyjrzeć jej kodowi, co niespodziewanie prowadzi do nawiązania się między nimi emocjonalnej więzi. Wkrótce Riley ma coraz bardziej ambitniejsze plany wobec Maxine, w tym sprowadzenie jej do rzeczywistego świata. Co jednak, jeśli Max ma swoje własne plany...