Biografia Amy Winehouse w drodze na ekrany

W przyszłym roku mają rozpocząć się zdjęcia do filmu biograficznego o Amy Winehouse . Scenariusz pisze Geoff Deane ").Obdarzona fenomenalnym wokalem Winehouse zmarła niespodziewanie w lipcu 2011 roku w wieku 27 lat. Za życia wydała zaledwie dwa albumy. Drugi z nich, wypuszczony w 2006 roku "Back to Black", uczynił ją megagwiazdą - płyta sprzedała się w nakładzie przekraczającym 12 milionów egzemplarzy, zdobyła również szereg nagród Grammy. Sukces miał jednak mroczną stronę - Winehouse okupiła go uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.Produkcją filmu zajmie się firma Monumental Pictures. Wpływy z dystrybucji filmu mają zasilić konto Amy Winehouse Foundation.