Biografia Michaela Jacksona jednak powstanie! Projekt zdobywa Lionsgate

Mamy dobrą wiadomość dla fanów Króla Popu, Michaela Jacksona . Filmowa biografia, którą zapowiedziano w 2019 roku jednak powstanie. Prawa do niego właśnie przejęło studio Lionsgate."Michael" nie ma na razie reżysera. Wiadomo za to, że scenariusz przygotuje John Logan , który ma na swoim koncie takie filmy jak " Aviator " i " Gladiator ". Producentem jest zaś Graham King , który wcześniej wyprodukował " Bohemian Rhapsody ". Funkcje producentów wykonawczych będą też pełnić przedstawiciele spadkobierców, dzięki czemu twórcy otrzymają prawo do korzystania z utworów Michaela Jacksona Projekt pomyślany jest jako pogłębiony portret skomplikowanej jednostki. Zobaczymy w nim początki artystycznej drogi przyszłego Króla Popu w zespole The Jacksons 5, triumfalny wzlot na sam szczyt sławy oraz liczne problemy prawne, w tym związane z oskarżeniami o molestowanie nieletnich. Michael Jackson miał olbrzymi wpływ na kulturę popularną. Był pierwszym czarnoskórym artystą, który zawładną masową wyobraźnią Amerykanów. Już jako dziecko, członek zespołu Jackson 5, wzbudzał entuzjazm. Jego kariera solowa zapoczątkowana pod koniec lat 70. sięgnęła apogeum wraz z albumem "Thriller", który sprzedał się w nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy. Zrealizowany do tytułowej piosenki teledysk zrewolucjonizował sposób, w jaki kręcono wideoklipy. Niestety w późniejszym czasie jego wspaniała kariera zeszła na plan dalszy. Media plotkarskie zdecydowanie bardziej zainteresowane były jego operacjami plastycznymi i domniemaną pedofilią. Jego geniusz artystyczny nie był jednak nigdy kwestionowany.