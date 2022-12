Najlepsze seriale 2022 roku. Redakcja Filmwebu poleca 15 seriali

Czy " Zadzwoń do Saula " to najlepszy prequel w historii? Naszym zdaniem tak. I naprawdę z wielkim smutkiem przychodzi nam pogodzić się z faktem, że w sierpniu zobaczyliśmy ostatni odcinek serialu. Cóż z tego, że każdy z nich stanowił niezwykle satysfakcjonujący seans. Nie poprawia nam nawet humoru to, że " Zadzwoń do Saula " kończy się post scriptum do " Breaking Bad ". My po prostu chcemy więcej. Oczywiście wielkość tego serialu w dużej mierze związana jest z tym, że Vince Gilligan wiedział, kiedy go skończyć. Ale powiedzcie z ręką na sercu, że nie chcielibyście powrotu do tego świata.