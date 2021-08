Piotr Witkowski o "Mistrzu", "Grobowcu świetlików" i odchorowywaniu ról

O czym powinien wiedzieć każdy karateka? Co sprawia, że tak trudno powstrzymać się od łez podczas oglądania "Grobowca świetlików"? Dlaczego aktorstwo to "nie jest zawód od poddawania się, ale po to, żeby walczyć"? Odpowiedzi szukajcie w rozmowie Łukasza Muszyńskiego z Piotrem Witkowskim . Znany m.in. z " Procederu " i " Klangoru " znakomity aktor wystąpił ostatnio w filmie " Mistrz ", który już w najbliższy piątek zadebiutuje na ekranach kin.Nowy odcinek podcastu " Mój Ulubiony Film " możecie obejrzeć:Albo odsłuchać:Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.Podcastu " Mój Ulubiony Film " możecie słuchać również na Spotify Bohaterką kolejnego odcinka będzie Izabela Kuna