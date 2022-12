Box Office Świat: "Avatar: Istota wody" będzie miał miliard przed końcem roku?

137,7 mln dolarów

Ostra zima pokrzyżowała plany " Avatara: Istoty wody " w Ameryce Północnej, ale gdzie indziej widowisko Jamesa Camerona sprzedaje się fantastycznie (z wyjątkiem Japonii, gdzie ledwo utrzymało się na podium). Co prawda w sobotę i niedzielę część kin na świecie była zamknięta, za to w ciągu tygodnia na salach były tłumy. W efekcie zagraniczne wpływy drugiego " Avatara " przekroczyły już 600 milionów dolarów (to dopiero trzecia hollywoodzka premiera tego roku, której udała się ta sztuka). Zaś globalnie jest już piątym największym hitem roku z wynikiem 855,4 mln dolarów na koncie. Jak tak dalej pójdzie, to miliard padnie na długo przed końcem tygodnia (i roku).W sam weekend " Avatar: Istota wody " zarobił. Oznacza to spadek w porównaniu z weekendem otwarcia o 45%. Widać więc wyraźnie, że film ma długie nogi. Jeszcze lepiej pokazują to dane z lokalnych rynków. W Izraelu drugi weekend jest o 22% lepszy, a w Hongkongu wpływy spadły o 4%. Podobnie było we Francji (-7%), Korei Południowej (-7%), Indonezji (-8%) i Ukrainie (-9%).W Chinach " Avatar: Istota wody " sprzedaje się poniżej oczekiwań. Mimo to widowisko już przekroczyło granicę 100 milionów dolarów (obecnie 104 mln). Ostatnim hollywoodzkim hitem, któremu udało się osiągnąć tę granicę, był pod koniec czerwca " Jurassic World: Dominion " (ostatecznie zarobił tam prawie 158 mln dolarów).Inne ważne zagraniczne rynki dla widowiska Jamesa Camerona to: Korea Południowa (53 mln dolarów), Francja (52,3 mln), Indie (37 mln), Niemcy (35,7 mln), Wielka Brytania (30,3 mln), Meksyk (26,3 mln) oraz Australia (20,4 mln).Powoli rozkręca się animacja DreamWorks " Kot w butach: Ostatnie życzenie ". W okresie świątecznym film trafił do 28 krajów (choć w części z nich wcześniej odbywały się pokazy przedpremierowe). Szacujemy, że w weekend animacja zgarnęła ok., co pozwoliło jej awansować w naszym zestawieniu z trzeciej na drugą lokatę. Spośród nowych rynków najlepiej wypadły: Meksyk (3,1 mln dolarów z pokazami przedpremierowymi), Niemcy (1,5 mln z pokazami przedpremierowymi) i Hiszpania (1,2 mln bez niedzieli, kiedy to kina były zamknięte). Łącznie zagraniczne wpływy animacji wynoszą 32,5 mln dolarów. Najlepszym krajem jest Francja, skąd pochodzi 8,6 mln dolarów.Najwyżej sklasyfikowaną nowością tajwańska produkcja "Xiang Jian Ni" (Someday Or One Day), czyli kinowa wersja popularnego serialu pod tym samym tytułem . Romans z wątkiem fantastycznym trafił do kin w sobotę i w ciągu dwóch dni zarobiłKolejną nowością na naszej liście jest koreański musical historyczny "Yeong-ung" (Hero). Film przybliża postać koreańskiego bohatera narodowego An Jung-geuna, który w 1909 roku zastrzelił japońskiego gubernatora Korei Itō Hirobumiego. Za swój czyn został skazany na śmierć. W weekend "Yeong-ung" zarobiło solidne. Ponieważ film miał premierę w środę, to w sumie ma na swoim koncie 6,3 mln dolarów.Pierwszą piątkę kompletuje numer dwa sprzed tygodnia, czyli japońska animacja " The First Slam Dunk ". U siebie w kraju pozostała numerem jeden zarabiając od piątku do niedzieli. W sumie na swoim koncie film ma już prawie 39 milionów dolarów.