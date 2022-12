Box Office USA: "Avatar: Istota wody" kontra zima stulecia. Co wygrało?

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 23-25 grudnia Top 10



Właściciele kin i dystrybutorzy nie mogą mówić o wesołych świętach. Burza zimowa Elliott sprowadziła na znaczne tereny Kanady i część północnych Stanów Zjednoczonych ekstremalne warunki pogodowe. W efekcie niektóre kina zostały zamknięte na przykład z powodu czasowych przerw w dostawach prądu. Wiele osób w tych rejonach wolało pozostać też w domach niż walczyć z mrozami.Na takie warunki najbardziej odporny okazał się drugi " Avatar ". " Istota wody " zarobiła w czasie drugiego weekendu 56 milionów dolarów, czyli więcej niż wszystkie nowości w pierwszej dziesiątce razem wzięte. A są to i tak bardzo konserwatywne prognozy Disneya. Deadline podaje, że konkurencja jest przekonana o tym, że " Avatar: Istota wody " może w weekend zgarnąć ponad 60 milionów dolarów.Oczywiście jak na Jamesa Camerona jest to i tak olbrzymi spadek. Pierwszy " Avatar " po średnim otwarciu stracił tylko 2%. Zaś " Titanic " drugi weekend miał o 24% lepszy od pierwszego. Niemniej jednak " Istota wody " już ma na swoim koncie ponad ćwierć miliarda dolarów. Daje to aktualnie ósme miejsce na liście największych kasowych przebojów tego roku.Wszystkie nowości świątecznego tygodnia zaprezentowały się gorzej od oczekiwań. Najlepiej wypadła animacja " Kot w butach: Ostatnie życzenie ", która zarobiła w weekend 11,4 mln dolarów. Spodziewano się wyniku w granicach 15-17 milionów. Film miał premierę już w środę, więc skończy tydzień z kwotą 18,3 mln dolarów.Jak na animację osadzoną w świecie Shreka Fiony jest to i tak tragiczny wynik. Do tej pory najgorsze otwarcie miał pierwszy " Kot w butach ", który zarobił 34 miliony dolarów w weekend i 38,6 mln dolarów w pięć dni.Ale filmy skierowane dla dorosłych widzów poradziły sobie w czasie ataku zimy jeszcze gorzej. Muzyczna biografia Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody " zgarnęła tylko 5,3 mln dolarów. To wynik prawie o połowę gorszy od tego, który był prognozowany przed premierą.Jeszcze gorzej wypadł " Babilon ". Nikt nie spodziewał się kasowego hitu. Pesymistyczne prognozy dawały filmowi maksymalnie 7 milionów dolarów. Rzeczywistość okazała się dużo gorsza. Według obecnych danych najnowsze dzieło Damiena Chazelle'a może liczyć na 3,5 mln dolarów.Po zwiększeniu z 6 do 603 liczby kin w pierwszej dziesiątce debiutuje też " Wieloryb ". Niestety jest to kolejny w tym roku film, który sukcesu w limitowanej dystrybucji nie potrafi przekuć w triumf na skalę ogólnokrajową. Owszem, " Wieloryb " jest w pierwszej dziesiątce, ale nie udało mu się osiągnąć granicy miliona dolarów. Szacunki dają mu bowiem 924 tys.W najbliższy piątek do kin nie trafią żadne duże nowości.