Box Office Świat: "Diuna 2" najbardziej kasową amerykańską premierą 2024 roku

Zwiastun filmu "Diuna: część druga"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Widowisko Legendary dystrybuowane przez Warner Bros. zadebiutowało w 71 krajach i w 67 z nich było numerem jeden. We wszystkich zanotowano najlepsze otwarcie w historii Denisa Villeneuve'a . W efekcie w weekendzarobiłaPonieważmiała premierę w środę, to w sumie na jej koncie jest już 97 milionów dolarów. Tym samy! Dziś zostanie pierwszym amerykańskim filmem tego roku, którego zagraniczne wpływy przekroczą 100 milionów dolarów. Globalnie widowisko ma na swoim koncie 178,5 mln dolarów.szczególnie dobrze radzi sobie w kinach wielkopowierzchniowych. Tylko z kin IMAX pochodzi 13,7 mln dolarów, co jest najlepszym otwarciem marca. W 10 krajach padł rekord sprzedaży w kinach IMAX.Ogólnie najlepszym rynkiem jest na razie Wielka Brytania. Pochodzi z niej 11,8 mln dolarów. Wysokie wyniki zanotowano również: we Francji (9,6 mln dolarów), Niemczech (9,1 mln), Korei Południowej (6,9 mln) i Australii (6,0 mln).Jednym z krajów, gdzie widowisko Villeneuve'a nie miało swojej premiery, są Chiny. Tam numerem jeden okazała się ubiegłoroczna produkcja z Tajwanu(The Pig, the Snake and the Pigeon). Film na otwarcie zgarnął. Jest to najlepsze otwarcie tajwańskiej produkcji od pięciu lat.Z kolei na trzecim miejscu wylądował jeden z nielicznych pogromców " Diuny 2 ", koreański thriller paranormalny(Exhuma). Świetne otwarcie Villeneuve'a w najmniejszym stopniu nie odbiło się negatywnie na wynikach tego filmu. Ba, jego wpływy wzrosły aż o 18% w porównaniu do weekendu otwarcia i wyniosły. W ciągu dziesięciu dni film zarobił już 43,4 mln dolarów.Lider naszego poprzedniego notowania - chiński(Article 20) - tym razem musiał zadowolić się pozycją czwartą. Film wciąż jednak świetnie sobie radzi i w weekend zarobił. W sumie daje mu to 322 mln dolarów.Niewiele gorzej wypadł(Pegasus 2), co oznacza, że walka o pierwsze miejsce wśród premier chińskiego nowego roku jeszcze się nie zakończyła. Z wynikiem Fei Chi Ren Sheng 2 " zmniejszył stratę do lidera o kolejne 7 milionów dolarów i ma w sumie 457,3 mln dolarów.Numerem sześć w naszym zestawieniu jest muzyczna biografia. Film notuje na świecie dość umiarkowane spadki i zarobił w weekend. Tym samym zagraniczne wpływy wzrosły do 63,3 mln dolarów, a globalne do 146,1 mln dolarów.Chińska animacja(Boonie Bears: Time Twist) tymczasem zaczyna mocno tracić widzów. W miniony weekend zarobiła już tylko. Łączne wpływy wynoszą obecnie 267,7 mln dolarów.Słabnie również lider tegorocznych premier(YOLO). Weekendowe wpływy wyniosły zaledwie. Film ma już 477,9 mln dolarów, ale jego prowadzenie na liście najbardziej kasowych tytułów roku jest mocno zagrożone i może je stracić przed końcem miesiąca.Na świecie wciąż dobrze radzą sobie dwa odcinki serialu dwóch odcinków serialu(ostatniego trzeciego sezonu i pierwszego czwartego sezonu). Projekt puszczany pod tytułem(Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training) zarobił, co łącznie daje mu 41,2 mln dolarów (globalnie 56,9 mln).Pierwszą dziesiątkę zamykaz wynikiem. Najnowsza ekranizacja komiksów Marvela od Sony na świecie zarobiła dotąd 50,6 mln dolarów. Po doliczeniu wpływów z Ameryki otrzymamy kwotę 91 mln dolarów.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?