Box Office Świat: "Minecraft: Film" nie daje szans konkurencji

Mimo kolejnych pojawiających się nowości na rynku, numer jeden pozostaje niezmieniony. Growe widowiskoz łatwością odparło ataki konkurencji i z kwotąpozostało numerem jeden. Pomogła z całą pewnością premiera w Japonii, skąd pochodzi 4 miliony dolarów (drugie miejsce, daleko za lokalną produkcją). Niestandardowo, bo w sobotę, film trafił też do kin w Korei Południowej i zarobił tam 2,5 mln dolarów (także drugie miejsce za lokalną produkcją).Po tym weekendzie(obecnie 436,6 mln). Globalnie zaś padła właśnie granica 800 milionów dolarów (obecnie 816,6 mln dolarów i drugi wynik w tym roku).Nostalgia w minionym tygodniu okazała się kluczem do sukcesu. Na drugim miejscu naszego zestawienia wylądowało bowiem widowisko. Film wszedł do kin z okazji 20. rocznicy premiery i w wielu krajach świata sprzedawał się jak ciepłe bułeczki. W Niemczech zgarnął 4,6 mln dolarów, co jest drugim najlepszym otwarciem w tym roku. Dobre wyniki zaliczył też w Wielkiej Brytanii (2,3 mln dolarów) oraz Meksyku (1,7 mln).Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważtrafił do kin już w środę, to w sumie na koniec tygodnia na koncie miał 17 milionów dolarów. Dzięki temu łączne wpływy bardzo zbliżyły się do granicy 900 milionów dolarów (aktualnie 892,2 mln).Podium kompletują, którzy może nie sprzedają się na świecie tak dobrze jak w USA, ale w czasie drugiego weekendu zdołali stracić tylko 11%, co jest wyczynem wyjątkowym. Obecne szacunki mówią o. To oznacza, że zagraniczne wpływy od premiery wynoszą już 39,1 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 161,6 mln dolarów.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest szalejący w japońskich kinach(Detective Conan: One-eyed Flashback). Tylko w czasie drugiego weekendu film zgarnął w Japonii. Łącznie na jego koncie jest już 47,4 mln dolarów.to produkcja Amazon MGM Studios, jednak poza granicami USA dystrybuowana jest przez Warner Bros. Film trafił do 71 krajów, gdzie jednak sprzedał się przeciętnie. Weekendowe wpływy szacujemy na, zaś od środy film zarobił 13,7 mln dolarów.Naszą listę kompletuje nowość od Sony. Horror będący adaptacją gry pod tym samym tytułem trafił do kin w 60 krajach. Szacujemy, że w weekend zarobił ok.. Ponieważ w niektórych krajach pojawił się już w środę, to w sumie na swoim koncie ma 10,1 mln dolarów.