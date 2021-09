Box Office Świat: "Shang-Chi" wciąż na prowadzeniu

35,2 mln dolarów

Widowisko " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni " drugi tydzień z rzędu uplasowało się na szczycie międzynarodowego box-office'u. Film studia Marvela zaliczył niezły, jedynie 34-procentowy spadek i utrzymał pierwsze miejsce w takich krajach jak m.in. Australia, Brazylia, Francja, Niemcy, Korea, Włochy, Rosja, Hiszpania i Wielka Brytania.W ten weekend " Shang-Chi " zarobił w 42 krajach. Jego przychód na świecie wynosi obecnie 112 mln dolarów (razem z przychodami z USA daje to łącznie 257,6 mln dolarów). Najlepsze wyniki widowisko osiągnęło w Wielkiej Brytanii (16,4 mln), Korei (10,7 mln), Francji (7,5 mln), Rosji (6,1 mln) oraz Japonii (5,5 mln).Wciąż nie wiadomo, czy film będzie dystrybuowany w Chinach, ale szanse na to wydają się coraz mniejsze W Chinach pokazywany jest jednak inny film Disneya, " Free Guy ", który wciąż cieszy się box-office'owym powodzeniem. Hit z Ryanem Reynoldsem zarobił tam już łącznie 76,3 mln dolarów. Na świecie zarobił zaś w ten weekend. Jego międzynarodowy wynik to na dzień dzisiejszy 174,4 mln dolarów (276,5 mln łącznie z USA).Z kolei " Wcielenie " od studiów New Line i Warner Bros. zarobiło w ten weekendw 69 krajach. To 35-procentowy spadek względem weekendu otwarcia. Horror Jamesa Wana zgromadził już na świecie łącznie 9,5 mln dolarów (15,1 mln licząc z USA).Tymczasem " Psi Patrol: Film " wytwórni Paramount zgromadził w ten weekend. Animacja pokazywana była w 49 krajach i ma na swoim koncie już 57,9 mln dolarów ze świata (92,5 mln licząc z USA).Weekendowe top 5 zamyka " After: Ocal mnie " z wynikiem. Pokazywany w 43 krajach film zgromadził już na świecie 18 mln.Na box-office'owe wyniki wciąż duży wpływ ma pandemia. We Francji, Włoszech i Niemczech w kinach wymagana jest przepustka zdrowotna. 60% kin w Australii jest zamkniętych. Korea wciąż ma wysoki procent zachorowań, a 70% Japońskich kin objęto ograniczeniami.