"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". Poznajcie bohaterów

Cień ojca

Bohater z dalekiego Wschodu

Już jutro do kin w całej Polsce trafi widowisko " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni ". W związku z tym zapraszamy do obejrzenia materiału wideo przybliżającego bohaterów:Od najmłodszych lat był szkolony na zabójcę i osiągnął perfekcję w swoim "fachu". – Szkoliłem cię tak, aby najniebezpieczniejsi ludzie świata nie mogli cię zabić – mówi mu ojciec. Ale Shang-Chi nigdy nie chciał walczyć. Ojciec pozwolił mu więc przez 10 lat żyć życiem, na jakie miał ochotę. Jednak w końcu los się o niego upomniał. Ojciec chce, aby syn – mimo oporów – wrócił na ścieżkę wojownika. Czy Shang-Chi zdoła oszukać przeznaczenie? Walcząc, uwolni się od konieczności walki?Shang-Chi to nowa era Marvela , przyszłość bez Tony'ego Starka Steve'a Rogersa , czyli Iron Mana i Kapitana Ameryki. Dlatego tak ważne jest, aby poznać korzenie i historię nowego bohatera, który odkrywa, że jego ojciec jest złym człowiekiem.– Jesteś dziełem tych, którzy byli przed tobą. Wszystkich swoich przodków. Jest w tobie twoja matka. I, czy tego chcesz czy nie, twój ojciec również – słyszy Shang-Chi, który chciałby wyzwolić się z mocy ojca. – Chciałem zmienić nazwisko, zacząć nowe życie. Ale nie da się uciec z jego cienia – wyznaje tytułowy bohater filmu, który ujawnia prawdę na temat tajemniczej organizacji Dziesięciu Pierścieni, po raz pierwszy widzianej w " Iron Manie ".Wspomnienia jego dzieciństwa to głównie sala treningowa, w której katorżniczo pracował na to, by stać się perfekcyjnym wojownikiem. Trauma w końcu dobiegła końca i wierzył, że uwolnił się od niej na zawsze. Ale nic z tego. Przeszłość w końcu się o niego upomina. Chciałby ją wymazać, ale to okazuje się niemożliwe. Nie da się przed nią uciec, bo ona zawsze nas dogoni. Jedyne wyjście to stawić jej czoła. Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni " to nowe oblicze superbohaterskości. Z jednej strony pełne spektakularnych efektów, z których słyną produkcje z uniwersum Marvela , a z drugiej strony nawiązujące do najlepszych tradycji filmów akcji ze sztukami walki w roli głównej. Bo czego, jak czego, ale akcji i scen walki w tym filmie nie brakuje. I to scen walki z rozbudowaną, imponującą choreografią, która w intrygujący sposób wzbogaca uniwersum Marvela . Scen walki, które w oryginalny sposób łączą fizyczne aspekty bijatyki z wywołującymi niesamowite wrażenie elementami nadprzyrodzonymi. A to wszystko podlane jest orientem i osadzone w pachnących tajemnicą oraz przygodą plenerach dalekiego Wschodu. W ten sposób zjawiskowa nowoczesność łączy się z godną szacunku i bogatą w pociągające mity tradycją.Nie brakuje też charakterystycznych azjatyckich strojów oraz specyficznego etosu wojowników z tamtych stron. Zresztą nie tylko wojowników, lecz także kodeksu złoczyńców. W końcu Shang-Chi odkrywa, że jego ojciec od lat pełni funkcję przywódcy groźnej organizacji przestępczej Dziesięć Pierścieni i zaczyna zastanawiać się nad tym, kim tak naprawdę jest ten, który powołał go do życia. Budzi się w nim także refleksja nad samym sobą. W pewnym sensie odbywa podróż, która umożliwia mu poznanie nie tylko świata i innych ludzi, lecz przede wszystkim siebie.A do tego w tle cały czas są tajemnicze, tytułowe pierścienie, które dają rodzinie moc i władzę. Shang-Chi wie od wczesnego dzieciństwa, że musi pokazać, że jest dostatecznie silny, aby na nie zasłużyć i móc je nosić. Czy podoła i jakim przeciwnościom będzie musiał sprostać po drodze?