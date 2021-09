Simu Liu pogrzebał szanse na dystrybucję "Shang-Chi" w Chinach?

Szanse na dystrybucję widowiska " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni " w Państwie Środka gwałtownie zmalały. Departamentowi propagandy nie spodobały się wypowiedzi grającego główną rolę Simu Liu Fragmenty wywiadu udzielonego rozgłośni CBC w 2017 roku, w którym urodzony w Kanadzie aktor odniósł się do wspomnień rodziców z życia w komunistycznym reżimie, odbiły się szerokim echem w chińskich social mediach. Liu nazwał w nim Chiny krajem trzeciego świata, w którym ludzie umierają z głodu.W podobnej sytuacji znalazła się już Chloé Zhao . Urodzona w Chinach reżyserka jeszcze niedawno była chwalona w ojczyźnie za swoje osiągnięcia. Opublikowany w amerykańskim "Filmmaker Magazine" wywiad z 2013 roku, w którym Zhao opowiadała o dorastaniu w Chinach i nazwała kraj "miejscem, w którym kłamstwa są na każdym kroku", przyczynił się do zablokowania premiery " Nomadland ". Teraz pod znakiem zapytania stoi chińska dystrybucja widowiska " Eternals ", które laureatka Oscara zrealizowała dla Marvela Disney, którego " Czarna Wdowa " także trafiła na półkę w Chinach, nie jest jedyną wytwórnią muszącą mierzyć się z tą sytuacją. Wprawdzie dystrybuowany przez studio " Free Guy " został zaakceptowany w Państwie Środka, był to jednak wyjątek. Poprzednie hollywoodzkie produkcje zostały dopuszczone do dystrybucji w Chinach w maju i czerwcu tego roku. Wykluczenie z największego rynku na świecie oznacza dla amerykańskich wytwórni wielomilionowe straty.