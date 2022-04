Box Office Świat: "Tajemnice Dumbledore'a" wyceniono na 58 mln dolarów

43,5 mln dolarów

Hollywood powoli zaczyna dominować na światowych rynkach. Wracamy więc do sytuacji sprzed wybuchu pandemii.Numerem jeden jest nowość, widowisko fantasy studia Warner Bros. " Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a ". Na razie film prezentowany jest w 22 krajach, jednak w kilku z nich sprzedał się tak dobrze, że wystarczyło to do zajęcia pierwszego miejsca. Weekendowe wpływy wyniosły. Widowisko miało jednak premierę w połowie tygodnia, więc w sumie jego koncie jest już 58 milionów dolarów.Pomimo masowo zamykanych kin w Chinach, to właśnie ten kraj zanotował najlepsze otwarcie - 9,8 mln dolarów. Kina są tam zamykane w związku z ponownie szalejącą pandemią COVID-19. " Tajemnice Dumbledore'a " dobrze sprzedały się także w Niemczech (9,4 mln dolarów), Japonii (8,6 mln) i Wielkiej Brytanii (8 mln).Drugą lokatę utrzymał " Sonic 2. Szybki jak błyskawica ", który zaliczył premierę w kolejnych 22 krajach (łącznie pokazywany jest w 53). Jego wpływy niemal się podwoiły. Weekendowe zarobki szacujemy na. W sumie poza granicami USA ta familijna produkcja zgarnęła już 70 milionów dolarów. Drugie tyle film zarobił na otwarcie w Stanach. Morbius " z miejsca pierwszego spadł na pozycję trzecią. Wszystko dlatego, że szybko traci wpływy. W miniony weekend zarobił już tylko. A to oznacza, że jego łączna kwota jest już gorsza niż " Sonica 2 " i wynosi 69,3 mln dolarów.Czwarte miejsce należy do animacji " Pan Wilk i spółka. Bad Guys ", której weekendowe wpływy szacujemy na. Jedynym dużym rynkiem, na którym film w minionym tygodniu zadebiutował, była Francja. Zarobił tam 1,5 mln dolarów w pięć dni.Pierwszą piątkę zamyka " Batman " z wynikiem. To zaś oznacza, że jego zagraniczne wpływy wynoszą 376,1 mln dolarów, a globalne - 735,1 mln dolarów.Być może " Batmana " wyprzedza wielki indyjski hit " RRR ". Portal Inside Kino podaje, że w weekend film zarobił, a łącznie 114,9 mln dolarów. Jednak źródła indyjskie chwalą się, że jako trzeci tamtejszy film w historii, jego łączne globalne wpływy przekroczyły 1000 crore rupii, czyli 132 mln dolarów. Po odliczeniu kwoty z USA wychodzi, że na świecie " RRR " zarobił od premiery co najmniej 118 milionów dolarów, czyli o ponad 3 miliony dolarów więcej od kwoty podanej przez Inside Kino.