Box Office Świat: "Tylko nie ty" szokuje kolejnym udanym weekendem

Zwiastun filmu "Tylko nie ty"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Film trzyma się mocno na świecie i w miniony weekend zarobił. To wystarczyło, by zająć na naszej liście pierwsze miejsce. Dzięki temu jego zagraniczne wpływy wynoszą już 75,5 mln dolarów, a globalne przekroczyły granicę 150 milionów. Komedia najlepiej sprzedaje się w Australii (13 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (11 mln) i Niemczech (8 mln).Na drugim miejscu wylądowała największa nowość tygodnia -. Film zadebiutował w 77 krajach świata. Szacujemy, że w weekend zarobił ok.. Szpiegowska komedia jest jednak w kinach już od środy, więc w sumie zarobiła 17,3 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 35,3 mln dolarów. Mało, jak na produkcję, w którą Apple wpompował 200 milionów dolarów.zdołał w wielu krajach zająć pierwsze miejsce. Najważniejszymi rynkami, gdzie udała mu się ta sztuka są: Australia, Meksyk i Francja. Jednak jego wyniki nie są tam oszałamiające - w okolicach 1,5 mln dolarów (czyli otwarcia porównywalnego do " Bodyguard Zawodowiec "). Najlepszy start film zanotował w Wielkiej Brytanii i Irlandii (2,6 mln dolarów), co wystarczyło do zajęcia drugiego miejsca.Podium kompletuje. Jego awans na trzecią pozycję był możliwy dzięki debiutowi w Korei Południowej, gdzie zarobił w weekend 4 mln dolarów, a od premiery w środę 5,7 mln. To daje weekendowe wpływy rzęduna świecie zarobił dotąd 370 milionów dolarów. Kolejne 200 milionów pochodzi z Ameryki. Trwa więc dramatyczna walka o dobicie do 600 milionów w skali globu.Na czwartym miejscu znalazły się. Studia podają w obu przypadkach wpływy w wysokości. Dla "oznacza to w sumie 40,1 mln dolarów na świecie i 68,3 mln wraz z Ameryką.Na weekendowy wynik animacjinajwiększy wpływ miała Wielka Brytania, gdzie film dopiero teraz trafił oficjalnie do kin. Jego wpływy stamtąd to aż 4,5 mln dolarów. W sumie film zarobił poza granicami USA 115,7 mln dolarów.Na szóstym miejscu znalazła się najbardziej kasowa produkcja z Chin ostatnich tygodni, komedia(Johnny Keep Walking). Tym razem film zarobił, co łącznie daje mu 171,8 mln dolarów.Nasze zestawienie zamykaz wynikiem. Film poza granicami USA ma zarobił już 73,1 mln dolarów. Globalnie daje mu to ponad 122 mln. A przed nim jeszcze premiery m.in. w Korei Południowej i Japonii.