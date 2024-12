Box Office Świat: "Vaiana 2" bije rekordy. Także w Polsce

Zwiastun filmu "Vaiana 2"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Według aktualnych szacunkówzgarnęła w weekend co najmniej. Wraz z wpływami z środy i czwartku daje to 165,3 mln dolarów. A wszystko to pomimo faktu, że film nie trafił jeszcze do wszystkich krajów świata. Na razie dostępny jest w 48 rynkach kinowych.Tak wysoki wynik był możliwy ze sprawą pobicia przez film rekordów otwarcia dla animacji w wielu miejscach na świecie. Jak donosi portal Deadline,, Francji, Turcji, na Bliskim Wschodzie i wielu mniejszych rynkach.Ogólnie, gdzie jednak lokalna produkcja bije rekordy popularności i nie dała disnejowskiej animacji najmniejszych szans. Kraje z najlepszymi otwarciami filmu to: Francja (18,8 mln dolarów), Wielka Brytania (15,5 mln), Meksyk (11,1 mln), Niemcy (10,5 mln), Włochy (9,3 mln), Korea Południowa (9,1 mln) oraz Australia (8,3 mln).Na drugim miejscu znalazł się musical, który w większości krajów świata notuje małe spadki (ogólnie 39%). Oficjalnie film zarobił w ten weekend. W rzeczywistości wpływy były większe, ponieważ w wielu krajach (np. w Polsce) " Wicked " jest już pokazywane, ale w ramach pokazów przedpremierowych i dane te zostaną dodane do wyniku otwarcia. Aktualnie na koncie filmu jest 97 mln dolarów, co wraz z USA daje 359,3 mln dolarów.Podium kompletuje, który również mocno trzyma się zważywszy na konkurencję i wysokie zainteresowanie innymi tytułami. Tym razem widowisko Ridleya Scotta zarobiło. Daje to w sumie 208,8 mln dolarów na świecie (piąty najlepszy wynik w reżyserskiej karierze Scotta ) i 320 milionów wraz z Ameryką (szósty najlepszy wynik w karierze reżysera).Tymczasem komedia(Her Story) dokonała rzadkiej rzeczy – po świetnym otwarciu przed tygodniem teraz notuje wzrost wpływów. W Chinach był to zdecydowany numer jeden z wpływami w wysokości. W sumie na koncie komedii jest 53,4 mln dolarów.Pierwszą piątkę zamyka, która zdołała jeszcze poza granicami USA zarobić w ten weekend. To daje filmowi 72,6 mln dolarów na świecie i 148,7 mln dolarów wraz z Ameryką.