Box Office Świat: BTS podbija kina, ale numerem 1 jest "Batman"

Zagraniczny box office pozostaje pod wielkim wpływem Azji, ale wcale nie za sprawą Chin. Trzeci weekend z rzędu dominują tytuły z Indii. Do tego dochodzi fenomenalny wynik koncertu koreańskiego zespołu BTS. Jednak pozycja lidera pozostała niezagrożona. Batman " fantastycznie radził sobie w czasie drugiego tygodnia w kinach na świecie. Warner Bros. szacuje jego zagraniczne wpływy weekendowe na. Dzięki temu komiksowe widowisko stało się pierwszą amerykańską premierą roku, która poza granicami USA zarobiła co najmniej 200 milionów dolarów (obecnie 224,7 mln).Globalnie na koncie " Batmana " jest 463 mln dolarów. W tym tygodniu zostanie więc dopiero piątą amerykańską produkcją, która od początku pandemii COVID-19 zdołała na świecie zarobić co najmniej pół miliarda dolarów.Kwota 66,6 mln dolarów zarobiona w weekend to zasługa przede wszystkim małych spadków. " Batman " w minionym tygodniu był nowością jedynie w Japonii, gdzie pokonał lokalnych konkurentów i zajął pierwsze miejsce z wynikiem 3,2 mln dolarów. W tym tygodniu " Batman " trafi do kin w Chinach. Na nieszczęście dla niego rośnie tam liczba przypadków zachorowań na COVID-19, co może odbić się na wynikach widowiska.Na drugim miejscu znalazł się pokazywany w kinach na całym świecie koncert BTS z Seulu. "BTS Permission to Dance on Stage – Seoul Live Viewing" pobiło wszystkie koncertowe rekordy zgarniając poza granicami USANa trzecim miejscu wylądował kostiumowy dramat z Indii " Radhe Shyam ". Według indyjskich źródeł widowisko zarobiło poza granicami USA. Co ciekawe, hitem okazała się wyłącznie wersja oryginalna w języku telugu. Wersja w języku hindi przepadła.Numerem cztery naszego zestawienia jest " Uncharted ", który zarobił w weekend. Dzięki temu jego zagraniczne wpływy osiągnęły 187,9 mln dolarów, a globalne 301,3 mln dolarów. Jest to druga amerykańska premiera roku, która przekroczyła granicę 300 milionów dolarów.Pierwszą piątkę zamyka thriller akcji nakręcony w języku tamilskim " Etharkkum Thunindhavan ". Źródła indyjskie podają, że film zarobił w weekend. Ponieważ jego premiera miała miejsce w czwartego, to w sumie na koncie ma świetne 10,2 mln dolarów.