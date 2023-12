Box Office Świat: Czekoladę podano! "Wonka" podbija świat

Zwiastun filmu "Wonka"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Nowy film z Timothée Chalametem w głównej roli. Przekłada się to na weekendowe wpływy w wysokości ok.. Ponieważ w wielu miejscach na świecie można go było oglądać już wcześniej, to w sumie na koniec tygodnia na jego koncie znalazło się 43,2 mln dolarów., które dawały mu w okolicach 35 milionów dolarów.Prawie 1/4 wpływów pochodzi z Wielkiej Brytanii.zdominował tamtejszy rynek kinowy zarabiając 11,1 mln dolarów. Świetny start film zaliczył także w Meksyku (5,2 mln dolarów), Hiszpanii (4,4 mln) oraz Niemczech (3,6 mln). Chiny mają piąte najlepsze otwarcie filmu na świecie, ale w lokalnym zestawieniunie znalazł się nawet w pierwszej piątce.Drugie miejsce należy najnowszej rewelacji z Indii, widowisku akcji. To krwawe kino zgarnęło według danych portalu comScore aż. Dzięki temu jego globalne wpływy wynoszą już 117 milionów dolarów.Podium kompletuje, który zanotował niewielkie spadki i zarobił kolejne. Historyczne widowisko trafiło w minionym tygodniu do Korei Południowej, ale nie miało szans z lokalnym mega hitem. W weekend zgarnął tylko 0,6 mln dolarów, a od środy 1,1 mln. Mimo to zagraniczne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów (117,7 mln), a globalne wynoszą 170,8 mln, co czyni zNa czwartym miejscu znalazła się pierwsza z całej armady chińskich nowości.(The Invisible Guest) to. W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobiłNa miejscu piątym znalazła się animacja Disneya. Obraz trafił w minionym tygodniu do kin w Danii, gdzie zarobił wraz z pokazami przedpremierowymi 700 tysięcy dolarów, czyli niemal dwa razy tyle co. Animacja globalnie dopiero teraz przekroczyła granicę 100 milionów dolarów (105,5 mln), ale warto pamiętać, że wiele ważnych rynków kinowych wciąż czeka na premierę.Tymczasem w Korei Południowej(12.12: The Day) nie zwalnia tempa. W czasie trzeciego weekendu wpływy spadły zaledwie o 12%! Wyniosły(50,9 mln dolarów). Przed końcem tygodnia zostanie zaś najbardziej kasową premierą roku wyprzedzając(53,8 mln dolarów).Na siódmej pozycji znalazła się ostatnia hollywoodzka produkcja w naszym zestawieniu -. Film sprzedaje się na świecie fantastycznie i zanotował spadek w wysokości zaledwie 26%. W miniony weekend obraz zgarnął, co łącznie daje 143,3 mln dolarów. Globalne wpływy zbliżają się do 300 milionów (obecnie 279 mln).Pozostałe trzy pozycje okupują trzy nowości z Chin, a w zasadzie dwie premiery i jeden film, który oficjalnie do kin trafi w piątek, ale w miniony weekend był prezentowany na pokazach przedpremierowych.Numerem osiem jest(Love Life Light) z kwotą. Film miał pokazy przedpremierowe przed tygodniem, więc w sumie zarobił 15,3 mln dolarów.Na miejscu dziewiątym znalazł się(Endless Journey). Film oficjalnie trafi do kin 15 grudnia, ale na pokazach przedpremierowych dorobił się jużLokatę dziesiątą zajmuje(Bursting Point). W ciągu pierwszych trzech dni film zarobił