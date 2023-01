Box Office Świat: Disney zdominował kina w 2022 roku mimo słabych wyników animacji

Jeśli jest jakiś powód, by nie iść do kina, to widzowie nie idą

Disney królem światowego box office'u

2,9 mld dolarów

2,25 mld dolarów

1,51 mld dolarów

1,36 mld dolarów

Chiny pozostały numerem jeden mimo poważnych problemów

Zwiastun filmu "Top Gun: Maverick"

Rok 2022 dobiegł końca. Nadszedł więc czas na box office'owe podsumowanie. Jak podaje portal Deadline, powołując się na dane zebrane przez Gower Street Analytics, miniony rok był kolejnym rokiem leczenie covidowych ran. Nie udało się jednak powrócić do poziomu sprzed wybuchu pandemii.Gower Street Analytics szacuje, że w minionym roku w kasach kinowych znalazło się 25,9 mld dolarów. Oznacza to wzrost 27% w porównaniu do 2021 roku. Jednak jest to wynik gorszy o 35% od tego, jaki został uzyskany w 2019 roku.Światowy box office szacowany jest na 18,4 mld dolarów. Bez Chin wynik ten wynosi 14,1 mld dolarów, co oznacza wzrost o 55% w porównaniu do 2021 roku i spadek o 29% w stosunku do średniej z lat 2017-9.Specjaliści, którzy wypowiedzieli się dla platformy Deadline, wyraźnie podkreślili, że widzowie tłumnie poszli na blockbustery oraz te tytuły, które zebrały dobre opinie znajomych. Jednak na każdy sukces przypadło po kilka porażek. Zdaniem specjalistów wynika to z faktu, że w widzach nie ma teraz nawyku chodzenia do kin. A to powoduje, że zamiast szukać powodów, by pójść i zobaczyć film na dużym ekranie, oni szukają powodów, żeby tego nie zrobić.Taka postawa sprawiła, że największym przegranym okazały się animacje Disneya. Tak słabych wyników studio nie notowało od pół wieku. Podobnie zakończyły się próby dystrybucji ambitnych tytułów dla dorosłych widzów o wielkich budżetach (jak " Babilon " czy " Fabelmanowie ").Poza granicami USA najlepiej sprzedawały się filmy studia Disney. Zarobiły one, co stanowi 31,3% udziału w rynku. Wpływy studia wzrosły o 67% głównie za sprawą widowiska " Avatar: Istota wody ", które do końca roku zarobiło 902 mln dolarów. Na ostateczny sukces studia zapracowały też: " Doktor Strange w multiwersum obłędu " (544 mln dolarów) i " Thor: Miłość i grom " (418 mln).Drugie miejsce zajął Universal z wynikiem. Oznacza to wzrost o 33% w porównaniu z 2021 rokiem. Studio postawiło na ilość, wprowadzając do kina aż 33 filmy. Dwa z nich okazały się wielkimi przebojami: " Jurassic World: Dominion " i " Minionki: Wejście Gru ".Podium kompletuje Warner Bros. z wynikiem. Oznacza to, że studio straciło 5% wpływów, jakie osiągnęło w 2021 roku. Najlepszym filmem wytwórni okazały się " Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a " (407 mln dolarów). Niewiele gorzej wypadł " Batman " (402 mln).Rok 2022 do udanych zdecydowanie może zaliczyć Paramount. Takich wyników studio nie notowało od dekady. Poza granicami USA jego filmy zgarnęły. Choć liczba mnoga jest tu nieco zwodnicza. Ponad połowę tej kwoty zapewnił bowiem jeden film - " Top Gun: Maverick ".Chiński nowy rok szokował wynikami, o jakich Hollywood mogło wtedy tylko pomarzyć. Jednak cały 2022 roku nie należy do udanych. Chiny pozostały najlepszym zagranicznym rynkiem, ale w skali całego globu spadły na miejsce drugi (USA okazało się lepsze).Numerem dwa była Japonia, która prawie wróciła do poziomu sprzed pandemii COVID-19 (w kasach zostało tylko 9% mniej niż w 2019 roku). Nie jest to jednak dobra wiadomość dla Hollywood. Wyniki te zostały bowiem osiągnięte niemal wyłącznie dzięki lokalnym hitom.Na miejscu trzecim wylądowała Wielka Brytania, której box office wzrósł o 69% w porównaniu z rokiem 2021. Na czwartym znalazła się Francja (+60% w porównaniu z 2021 rokiem), a piątym Korea Południowa (+78%).