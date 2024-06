Zhang Yimou nakręci filmową wersję "Problemu trzech ciał"

Co powiedział przyszły producent filmu?

Getty Images © VCG

Zobaczcie naszą opinię na temat Netflixowej adaptacji "Problemu trzech ciał":





- powiedział na konferencji, podkreślając wysokie ambicje przedsięwzięcia.Powstały w 2008 roku "Problem trzech ciał" jest pierwszą częścią trylogii autorstwa chińskiego pisarza, Cixin Liu . W Chinach książka była adaptowana już trzykrotnie: jako serial animowany, serial live-action oraz słuchowisko radiowe. Do tej pory bestseller ominął jednak ekrany kin - wyprodukowany w 2016 roku film kinowy finalnie nie trafił do dystrybucji.Ostatnio o " Problemie trzech ciał " było głośno za sprawą serialu platformy Netflix, tworzonej przez Davida Benioffa D.B. Weissa (" Gra o Tron ") oraz Alexandra Woo (" Czysta krew ").Przypomnijmy fabułę "Problemu trzech ciał ". Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.Zdaje się, że film Zhanga Yimou ma być chińską odpowiedzią na sukces produkcji Netflixa oraz, w szczególności, na jego przekaz ideologiczny. Przypomnijmy, że premiera serialowego " Problemu trzech ciał " spotkała się z negatywnym odbiorem nacjonalistycznej publiki w Chinach. Widzowie narzekali na obecność scen jednoznacznie krytykujących chińską rzeczywistość, w szczególności w przedstawieniu okresu rewolucji kulturalnej, do dziś uważanego w kraju za temat tabu. Film Zhanga Yimou ma przedstawić polemiczną wizję, tworzoną i finansowaną przez chiński kapitał.Co ciekawe, Zhang Yimou swego czasu sam polemizował z główną linią partii, pośrednio bądź nie rozliczając się z niewygodną historią kraju. Od pewnego czasu zwrócił się jednak w kierunku wysokobudżetowego kina historycznego, stając się tym samym pupilkiem szerokiej chińskiej publiczności.