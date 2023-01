Box Office Świat: Indie atakują, ale "Avatar: Istota wody" wciąż liderem

Zwiastun filmu "Avatar: Istota wody"



Nowy rok zaczyna się na świecie od sporego ruchu. W wielu miejscach dominują lokalnej produkcje. Świetny tydzień miały Indie. Trzy filmy z tego regionu znalazły się w naszym zestawieniu. Jednak niedoścignionymW czasie piątego weekendu widowisko Jamesa Camerona zgarnęło kolejne. Dzięki temu jego. W najbliższych dniach wyprzedzi " Avengers: Wojna bez granic " (1,37 mld dolarów) i zostanieGlobalnie na koncie " Istoty wody " jest. To oznacza siódme miejsce na liście największych kasowych przebojów wszech czasów. Za chwilę będzie jednak numerem sześć, bo " Spider-Man: Bez drogi do domu " zarobił w sumie 1,921 mld dolarów. Avatar: Istota wody " najlepiej sprzedaje się w Chinach, gdzie ma już 217 milionów dolarów. To czyni z niego największy hollywoodzki hit w Chinach od czasu wybuchu pandemii. Widowisko otrzymało zezwolenie na dłuższy pobyt w kinach, więc załapie się na chiński nowy rok. Jednak lokalna konkurencja będzie olbrzymia, więc nie jest jasne, ile jeszcze może tam zarobić.Podobnie jak przed tygodniem na drugim miejscu znalazł się " Kot w butach: Ostatnie życzenie ". Animacja ma typowo kocie życie. W wielu miejscach wyniki są lepsze niż przed tygodniem (na przykład w Meksyku - wzrost o 15%). W Brazylii film pokonał pięć nowości i utrzymał się na pozycji lidera. To wszystko oznacza, że w weekend animacja zarobiła ok.. Przekłada się to na łączne wpływy w wysokości 141 milionów dolarów. Po doliczeniu kwoty z Ameryki otrzymujemy 247,4 mln dolarów.Na trzecim miejscu znalazła się pierwsza z indyjskich nowości. Tamilska produkcja " Varisu ", której gwiazdą jest Vijay , zarobiła w weekend. Film miał premierę wcześniej, więc na koniec tygodnia jego zarobki szacowane są na 18,5 mln dolarów. Obecnie jest toroku kontynuując dobrą passę kinematografii z południa Indii.Mimo ostrej konkurencji czwarte miejsce w naszym zestawieniu utrzymała " M3GAN ". Było to możliwe dzięki debiutowi w kolejnych 30 krajach. To pozwoliło w weekend zarobić ok.. Najlepszym rynkiem okazała się Wielka Brytania, gdzie na otwarcie horror zgarnął 3 miliony dolarów. W Niemczech zarobił 1,5 mln dolarów, a w Australii 1,3 mln. Portal Deadline podaje, żeNumerem pięć w naszym zestawieniu jest, " Cheburashka ". Przy braku legalnych tytułów z Hollywood spragnieni filmów Rosjanie tłumnie wybrali się na wariację klasycznej radzieckiej produkcji " Kiwaczek ". Według portalu Inside Kino film zarobił w miniony weekend. Po 15 dniach zgarnął nieprawdopodobne 62,6 mln dolarów.Na szóstym miejscu wylądowała druga z indyjskich nowości - komedia akcji " Waltair Veerayya ". Produkcja w języku telugu debiutowała w piątek i według niepełnych danych zarobiła ok.Niemal tyle samo zarobiła trzecia z indyjskich nowości - "Thunivu". Tamilski film sensacyjny zarobił w weekend. Miał jednak premierę w środku tygodnia, więc w sumie na jego koncie jest 13 milionów dolarów.Numerem osiem w naszym zestawieniu jest japońska animacja " The First Slam Dunk ". Film nie przestaje zadziwiać pozostając numerem jeden w Japonii, a w Korei Południowej tylko nieznacznie przegrał z "Istotą wody". Weekendowe wpływy szacujemy naOstatnim tytułem w naszym zestawieniu jest chińska komedia " Jue wang zhu fu " (Better Man). Film zarobił w weekend, co w sumie daje 39,8 mln dolarów.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszym corocznym plebiscycie NAGRODY FILMWEBU 2023 TUTAJ znajdziecie nominacje w 13 kategoriach. Wybierzcie najlepszych!