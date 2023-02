Zwiastun filmu "Avatar: Istota wody"



Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Ze świata pochodzi 1 586,2 mln dolarów, a pozostała kwota z Ameryki.W weekendowym zestawieniuzajął trzecie miejsce zarabiając kolejne. Chiny pozostają najlepszy zagranicznym rynkiem widowiska. Film zgarnął tam dotąd 249,2 mln dolarów.Tymczasem po okresie dominacji chińskich produkcji nowym liderem weekendowego zestawienia zostało amerykańskie widowisko. Produkcja Marvela zarobiła w weekend. Ponieważ film miał swoją premierę już w środę, to w sumie na jego koncie znajduje się już 121,3 mln dolarów. W tym roku żadna premiera z USA nie miała nawet zbliżonego otwarcia.W przeciwieństwie do Ameryki, gdzie najnowsze widowisko Marvela pobiło wyniki poprzednich dwóch filmów o Ant-Manie , na świecie film przyjęty został z mniejszym entuzjazmem. Szczególnie fatalniewystartowała w Chinach, gdzie zarobiła tylko 19,5 mln dolarów. To wynik o połowę gorszy od już i tak pesymistycznych prognoz, które dawały filmowi 35 mln dolarów. Pierwsza część zgarnęła tam ponad 40 milionów na start, a druga prawie 70 milionów. Z drugiej strony po 13 dniach w chińskich kinachma tylko 15,1 mln dolarów, więc na tym tle trzeci "Ant-Man" wypada już dużo lepiej.Po pierwszym tygodniu wyświetlania najlepszymi rynkami dla filmusą także: Wielka Brytania (10,9 mln dolarów), Meksyk (8,7 mln), Korea Południowa (7,2 mln), Australia (5,3 mln), Indonezja (5,1 mln), Niemcy (4,5 mln), Francja (4,5 mln), Brazylia (3,9 mln) oraz Indie (3,9 mln).Trzykrotny numer jeden naszego zestawienia("Wędrująca Ziemia 2") tym razem musiał zadowolić się miejsce drugim. W weekend spektakularne widowisko sf zarobiło. Łącznie daje to 569,2 mln dolarów. Film dzielnie więc walczy o to, by jako druga premiera 2023 roku osiągnąć granicę 600 milionów dolarów. Czy jednak się to uda?Na czwartej pozycji wylądowała animacja. Film miał kolejny udany weekend na świecie zarabiając. W ten sposób zagraniczne wpływy przekroczyły granicę ćwierć miliarda dolarów (255,6 mln). Globalnie daje to 421,7 mln dolarów. Jest to wciąż wynik o ponad 100 milionów dolarów gorszy od tego, jaki osiągnął pierwszy(555 mln dolarów w skali całego globu).Numerem pięć weekendowego zestawienia jest najbardziej kasowa premiera 2023 roku, kostiumowe widowisk z Chin("Full River Red"). W weekend jego konto powiększyło się o. W sumie ma już 652,7 mln dolarów.Na szóstym miejscu wylądował. Poza granicami USA w weekend film zarobił solidneNasze zestawienie zamyka chińska animacja("Boonie Bears: Guardian Code"). Weekendowe wpływy wyniosły. Łączne zarobki wynoszą zaś 207,4 mln dolarów.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?